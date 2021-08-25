https://ria.ru/20210825/reyting-1747137119.html

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России - РИА Новости, 25.08.2021

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке самых богатых женщин России — журнал Forbes оценил ее... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:07

2021-08-25T09:07

2021-08-25T11:44

интеко

forbes

лукойл

джефф безос

леонид федун

wildberries

татьяна бакальчук

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке самых богатых женщин России — журнал Forbes оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов.Впервые она оказалась там в 2018 году с показателем 600 миллионов долларов. В прошлом году Wildberries выполнила 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019-м. Оборот в 2020 году вырос на 96 процентов, достигнув 437,2 миллиарда рублей.В тройку лидеров также попали экс-владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).Четвертое место заняла дочь совладельца компании "Лукойл" и президента московского "Спартака" Леонида Федуна Екатерина с состоянием в 900 миллионов долларов. На пятой строчке — совладелица сети супермаркетов "Светофор" Валентина Шнайдер.В десятку богатейших женщин России также вошли акционер компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, владелица акций "Фосагро" Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (вместе с мужем владеет 49,9 процента компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует треть группы "Согаз"), совладелица и основатель группы компаний "Содружество" Наталья Луценко и бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.Ранее основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира. В июле лидером стал президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.

https://ria.ru/20210628/mask-1738847525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/dengi-1744854429.html

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интеко, forbes, лукойл, джефф безос, леонид федун, wildberries, татьяна бакальчук, россия