09:07 25.08.2021 (обновлено: 11:44 25.08.2021)
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
Forbes: генеральный директор Wildberries Бакальчук стала первой в рейтинге богатейших женщин России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке самых богатых женщин России — журнал Forbes оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов.
Впервые она оказалась там в 2018 году с показателем 600 миллионов долларов. В прошлом году Wildberries выполнила 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019-м. Оборот в 2020 году вырос на 96 процентов, достигнув 437,2 миллиарда рублей.
В тройку лидеров также попали экс-владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).
Четвертое место заняла дочь совладельца компании "Лукойл" и президента московского "Спартака" Леонида Федуна Екатерина с состоянием в 900 миллионов долларов. На пятой строчке — совладелица сети супермаркетов "Светофор" Валентина Шнайдер.
В десятку богатейших женщин России также вошли акционер компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, владелица акций "Фосагро" Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (вместе с мужем владеет 49,9 процента компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует треть группы "Согаз"), совладелица и основатель группы компаний "Содружество" Наталья Луценко и бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.
Ранее основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира. В июле лидером стал президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.