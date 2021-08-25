https://ria.ru/20210825/rebenok-1747139755.html

Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад

Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад - РИА Новости, 25.08.2021

Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:33

2021-08-25T09:33

2021-08-25T09:53

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москва

исмаил османов

детские вопросы

социальный навигатор

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день."Наиболее частые ошибки, которые совершают родители дошкольников перед походом в детский сад, это отсутствие положительного настроя у родителей и заранее созданного интереса у ребёнка, а также отсутствие режима дня и нерегулярное посещение детсада без причины. Если вы приводите ребёнка каждый раз в разное время или в то время, когда начинаются занятия, это может не только помешать воспитателю и всей группе, но и не позволит вашему малышу быстро влиться в игру или образовательный процесс", - заявил Османов РИА Новости.Он отметил, что среди ошибок родителей можно назвать неправильное питание их детей, когда ребёнок не приучен к простой пище, стандартной для детских учреждений, неудобная одежда, которую трудно надеть или снять самостоятельно, одежда не по сезону, промокаемая обувь."Среди ошибок я бы также выделил отсутствие постепенности, попытка слишком быстро начать оставлять ребёнка в саду на полный день. Или, наоборот, затягивание процесса более длительного пребывания в саду", - добавил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/detsad-1747104844.html

https://ria.ru/20210707/sad-1740204878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, исмаил османов, детские вопросы, социальный навигатор