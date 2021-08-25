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Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад
Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад - РИА Новости, 25.08.2021
Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад
Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:33
2021-08-25T09:33
2021-08-25T09:53
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день."Наиболее частые ошибки, которые совершают родители дошкольников перед походом в детский сад, это отсутствие положительного настроя у родителей и заранее созданного интереса у ребёнка, а также отсутствие режима дня и нерегулярное посещение детсада без причины. Если вы приводите ребёнка каждый раз в разное время или в то время, когда начинаются занятия, это может не только помешать воспитателю и всей группе, но и не позволит вашему малышу быстро влиться в игру или образовательный процесс", - заявил Османов РИА Новости.Он отметил, что среди ошибок родителей можно назвать неправильное питание их детей, когда ребёнок не приучен к простой пище, стандартной для детских учреждений, неудобная одежда, которую трудно надеть или снять самостоятельно, одежда не по сезону, промокаемая обувь."Среди ошибок я бы также выделил отсутствие постепенности, попытка слишком быстро начать оставлять ребёнка в саду на полный день. Или, наоборот, затягивание процесса более длительного пребывания в саду", - добавил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/detsad-1747104844.html
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общество, москва, исмаил османов, детские вопросы, социальный навигатор
09:33 25.08.2021 (обновлено: 09:53 25.08.2021)
Педиатр рассказал об ошибках родителей дошкольников, посещающих детсад
Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов
рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день.
"Наиболее частые ошибки, которые совершают родители дошкольников перед походом в детский сад, это отсутствие положительного настроя у родителей и заранее созданного интереса у ребёнка, а также отсутствие режима дня и нерегулярное посещение детсада без причины. Если вы приводите ребёнка каждый раз в разное время или в то время, когда начинаются занятия, это может не только помешать воспитателю и всей группе, но и не позволит вашему малышу быстро влиться в игру или образовательный процесс", - заявил Османов РИА Новости.
Он отметил, что среди ошибок родителей можно назвать неправильное питание их детей, когда ребёнок не приучен к простой пище, стандартной для детских учреждений, неудобная одежда, которую трудно надеть или снять самостоятельно, одежда не по сезону, промокаемая обувь.
"Среди ошибок я бы также выделил отсутствие постепенности, попытка слишком быстро начать оставлять ребёнка в саду на полный день. Или, наоборот, затягивание процесса более длительного пребывания в саду", - добавил эксперт.