https://ria.ru/20210825/rakety-1747180835.html

Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году

Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году - РИА Новости, 25.08.2021

Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году

Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС РФ Сергей Суровикин. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:20

2021-08-25T13:20

2021-08-25T15:58

безопасность

ка-52 "аллигатор"

воздушно-космические силы россии

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг – РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС РФ Сергей Суровикин.Сегодня министр обороны Сергей Шойгу провел осмотр авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке. Он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М "Аллигатор", что позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается."Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача", - сказал Шойгу.Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М - одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолёта подготовлены для использования ракет "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М"."С дальностью поражения четыре-шесть километров "Атака", "восемь – "Вихрь" и десять километров - "Вихрь-М". То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - пояснил Суровикин.Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами "Вихрь-М". "В 2022 году ставим на вертолёт", - ответил Суровикин.При осмотре новейшего учебного самолёта УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м - завершить испытания.Министру доложили, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолётов Ми-24, выполнена, проведена демонстрация, облёт техники. "Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет", - доложили министру.

https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html

россия

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безопасность, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, россия