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Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году
Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году - РИА Новости, 25.08.2021
Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году
Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС РФ Сергей Суровикин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:20
2021-08-25T15:58
безопасность
ка-52 "аллигатор"
воздушно-космические силы россии
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг – РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС РФ Сергей Суровикин.Сегодня министр обороны Сергей Шойгу провел осмотр авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке. Он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М "Аллигатор", что позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается."Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача", - сказал Шойгу.Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М - одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолёта подготовлены для использования ракет "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М"."С дальностью поражения четыре-шесть километров "Атака", "восемь – "Вихрь" и десять километров - "Вихрь-М". То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - пояснил Суровикин.Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами "Вихрь-М". "В 2022 году ставим на вертолёт", - ответил Суровикин.При осмотре новейшего учебного самолёта УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м - завершить испытания.Министру доложили, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолётов Ми-24, выполнена, проведена демонстрация, облёт техники. "Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет", - доложили министру.
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безопасность, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, россия
13:20 25.08.2021 (обновлено: 15:58 25.08.2021)
 
Вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году

Главном ВКС: вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" в 2022 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Посетитель фотографирует кабину российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг – РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами "Вихрь-М" с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС РФ Сергей Суровикин.
Сегодня министр обороны Сергей Шойгу провел осмотр авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке. Он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М "Аллигатор", что позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается.
"Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача", - сказал Шойгу.
Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М - одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолёта подготовлены для использования ракет "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М".
"С дальностью поражения четыре-шесть километров "Атака", "восемь – "Вихрь" и десять километров - "Вихрь-М". То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - пояснил Суровикин.
Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами "Вихрь-М". "В 2022 году ставим на вертолёт", - ответил Суровикин.
При осмотре новейшего учебного самолёта УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м - завершить испытания.
Министру доложили, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолётов Ми-24, выполнена, проведена демонстрация, облёт техники. "Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет", - доложили министру.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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