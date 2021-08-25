https://ria.ru/20210825/putin-1747213909.html

Путин призвал проанализировать причины дифференциации качества образования

Путин призвал проанализировать причины дифференциации качества образования - РИА Новости, 25.08.2021

Путин призвал проанализировать причины дифференциации качества образования

Дифференциация качества образования в России среди школьников с 5 по 9 классы остается очень высокой, надо проанализировать причины, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:02

2021-08-25T16:02

2021-08-25T16:10

общество

владимир путин

россия

сн_образование

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Дифференциация качества образования в России среди школьников с 5 по 9 классы остается очень высокой, надо проанализировать причины, заявил президент РФ Владимир Путин."На сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой, особенно на ступени основного общего образования – это классы с 5 по 9", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.Он отметил, что надо оказать поддержку тем школам, которые пока не дотягивают до необходимого уровня, это одна из важнейших задач и федерального центра, и регионов, и муниципалитетов."Нужно тщательно проанализировать причины такого положения дел по каждому учреждению", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213993.html

https://ria.ru/20210825/putin-1747212595.html

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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор