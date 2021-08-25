https://ria.ru/20210825/putin-1747212595.html
Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка
Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить равные стартовые возможности в России для каждого ребенка. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:54
2021-08-25T15:54
2021-08-25T15:57
общество
владимир путин
россия
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить равные стартовые возможности в России для каждого ребенка.Он отметил, что образование и его развитие, совершенствование - это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего общества, каждой российской семьи, человека."Без современного качественного доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. И нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни", - заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам образования.
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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
15:54 25.08.2021 (обновлено: 15:57 25.08.2021)
Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка
Президент Путин: нужно обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что нужно обеспечить равные стартовые возможности в России
для каждого ребенка.
Он отметил, что образование и его развитие, совершенствование - это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего общества, каждой российской семьи, человека.
"Без современного качественного доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. И нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни", - заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам образования.