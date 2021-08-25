https://ria.ru/20210825/putin-1747212595.html

Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка

Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка - РИА Новости, 25.08.2021

Путин призвал обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить равные стартовые возможности в России для каждого ребенка. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:54

2021-08-25T15:54

2021-08-25T15:57

общество

владимир путин

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить равные стартовые возможности в России для каждого ребенка.Он отметил, что образование и его развитие, совершенствование - это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего общества, каждой российской семьи, человека."Без современного качественного доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. И нам нужно, прежде всего, обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни", - заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам образования.

https://ria.ru/20210822/putin-1746752003.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор