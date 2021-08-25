https://ria.ru/20210825/putin-1747202821.html

Путин предложил не применять слово "услуга" к работе учителей

Путин предложил не применять слово "услуга" к работе учителей - РИА Новости, 25.08.2021

Путин предложил не применять слово "услуга" к работе учителей

Учитель истории и обществознания школы №26 Ярославля Жанна Торхова на встрече с Владимиром Путиным пожаловалась на образ педагога в массовой культуре. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:10

2021-08-25T15:10

2021-08-25T15:54

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг — РИА Новости. Учитель истории и обществознания школы №26 Ярославля Жанна Торхова на встрече с Владимиром Путиным пожаловалась на образ педагога в массовой культуре.Она напомнила об "утрированном образе Снежаны Денисовны из "Нашей Раши", который, по ее мнению, дискредитирует имидж профессии в целом. Преподаватель также добавила, что не согласна с тем, что учителя оказывают "услугу", потому что они учат, наставляют будущее поколение.Что касается педагогической деятельности, учительского труда — это "гораздо глубже, чем-то, что мы часто понимаем в бытовом смысле" под этим понятием, добавил президент."Потому что, не хочется штампами говорить, но вы создаете будущее страны. Укрепляете его. Вашими руками, вашим талантом будущее создается. Поэтому, конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить", — сказал Путин.Он также согласился с тем, что в массовой культуре и СМИ не хватает положительного образа учителя и заверил, что профессионалы в этих сферах "все понимают".

https://ria.ru/20210825/putin-1747193839.html

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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор