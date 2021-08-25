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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/putin-1747198686.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:50
2021-08-25T15:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
китай
афганистан
россия
талибан
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо.Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших бортов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747083602.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, китай, афганистан, россия, талибан, владимир путин, си цзиньпин, шос
14:50 25.08.2021 (обновлено: 15:19 25.08.2021)
 
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане

Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо.
Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:09Захват власти в Афганистане талибами
Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане
В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 14:48Захват власти в Афганистане талибами
Лидер сопротивления в Панджшере рассказал об угрозах "Талибана"* для России
Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших бортов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКитайАфганистанРоссияТалибанВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
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