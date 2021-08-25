https://ria.ru/20210825/putin-1747198686.html

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:50

2021-08-25T14:50

2021-08-25T15:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

россия

талибан

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо.Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших бортов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747083602.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-25T14:50 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, китай, афганистан, россия, талибан, владимир путин, си цзиньпин, шос