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Путин призвал выделять деньги на создание правильного образа учителя
Путин призвал выделять деньги на создание правильного образа учителя - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал выделять деньги на создание правильного образа учителя
Государство должно выделять деньги на создание правильного образа учителя, создавать соответствующие программы и продвигать информацию позитивного характера в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:32
2021-08-25T15:48
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Государство должно выделять деньги на создание правильного образа учителя, создавать соответствующие программы и продвигать информацию позитивного характера в соцсетях, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо чтобы мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается, а она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства, безусловно, будем это делать. Если вы обратили внимание, что все-таки такие попытки предпринимаются, но нужно это делать шире и не только фильмы создавать, нужны программы соответствующие, сейчас все коммерциализировано, поэтому и государство должно выделять на это деньги и заказы соответствующие делать и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете, но я надеюсь, что …будем говорить об этом и на президиуме госсовета", - сказал Путин на встрече с учителями и учениками.
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общество, владимир путин, россия
14:32 25.08.2021 (обновлено: 15:48 25.08.2021)
 
Путин призвал выделять деньги на создание правильного образа учителя

Президент Путин: государство должно разрабатывать программы по созданию правильного образа учителя

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Государство должно выделять деньги на создание правильного образа учителя, создавать соответствующие программы и продвигать информацию позитивного характера в соцсетях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо чтобы мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается, а она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства, безусловно, будем это делать. Если вы обратили внимание, что все-таки такие попытки предпринимаются, но нужно это делать шире и не только фильмы создавать, нужны программы соответствующие, сейчас все коммерциализировано, поэтому и государство должно выделять на это деньги и заказы соответствующие делать и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете, но я надеюсь, что …будем говорить об этом и на президиуме госсовета", - сказал Путин на встрече с учителями и учениками.
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