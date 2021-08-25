https://ria.ru/20210825/putin-1747179249.html

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным, сообщило китайское ТВ

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным, сообщило китайское ТВ - РИА Новости, 25.08.2021

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным, сообщило китайское ТВ

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в среду провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:06

2021-08-25T13:06

2021-08-25T13:27

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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в среду провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух стран не анонсировался."Стороны провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении телеканала.Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона уважает государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, строго придерживается политики невмешательства во внутренние дела страны и всегда играла конструктивную роль в политическом урегулировании афганской проблемы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/afganistan-1743425326.html

https://ria.ru/20210819/flot-1746306995.html

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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия, талибан, афганистан