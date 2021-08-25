13:06 25.08.2021 (обновлено: 13:27 25.08.2021)
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным, сообщило китайское ТВ
Центральное телевидение Китая: глава КНР Си Цзиньпин и президент Путин провели телефонный разговор
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в среду провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.
Разговор лидеров двух стран не анонсировался.
"Стороны провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении телеканала.
Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона уважает государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, строго придерживается политики невмешательства во внутренние дела страны и всегда играла конструктивную роль в политическом урегулировании афганской проблемы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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