https://ria.ru/20210825/prodlenka-1747218309.html

Путин призвал развивать "школы полного дня"

Путин призвал развивать "школы полного дня" - РИА Новости, 25.08.2021

Путин призвал развивать "школы полного дня"

"Школы полного дня", где дети могут оставаться после занятий, востребованы в России, это большая поддержка для работающих родителей, заявил президент России... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:24

2021-08-25T16:24

2021-08-25T16:26

общество

владимир путин

россия

сн_образование

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. "Школы полного дня", где дети могут оставаться после занятий, востребованы в России, это большая поддержка для работающих родителей, заявил президент России Владимир Путин."Дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка. Кстати, по мнению социологов, психологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, и заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться - так называемые "школы полного дня" очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие. А также об опыте организации образовательных центров для сельской местности и малых городов", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.

https://ria.ru/20210825/putin-1747214902.html

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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор