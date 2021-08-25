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Путин призвал развивать "школы полного дня"
Путин призвал развивать "школы полного дня" - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал развивать "школы полного дня"
"Школы полного дня", где дети могут оставаться после занятий, востребованы в России, это большая поддержка для работающих родителей, заявил президент России... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:24
2021-08-25T16:26
общество
владимир путин
россия
сн_образование
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. "Школы полного дня", где дети могут оставаться после занятий, востребованы в России, это большая поддержка для работающих родителей, заявил президент России Владимир Путин."Дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка. Кстати, по мнению социологов, психологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, и заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться - так называемые "школы полного дня" очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие. А также об опыте организации образовательных центров для сельской местности и малых городов", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.
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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
16:24 25.08.2021 (обновлено: 16:26 25.08.2021)
 
Путин призвал развивать "школы полного дня"

Президент России Путин: "школы полного дня" востребованы, это большая поддержка для работающих семей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. "Школы полного дня", где дети могут оставаться после занятий, востребованы в России, это большая поддержка для работающих родителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка. Кстати, по мнению социологов, психологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, и заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться - так называемые "школы полного дня" очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие. А также об опыте организации образовательных центров для сельской местности и малых городов", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:07
Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением
 
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