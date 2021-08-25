https://ria.ru/20210825/plany-1747183105.html
Сенатор назвал планы Запада по созданию антироссийского фонда пиар-акцией
Сенатор назвал планы Запада по созданию антироссийского фонда пиар-акцией - РИА Новости, 25.08.2021
Сенатор назвал планы Запада по созданию антироссийского фонда пиар-акцией
Планы ряда западных стран создать фонд, направленный на противодействие якобы имеющемуся дестабилизирующему воздействию России на Украину, не будут иметь... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:32
2021-08-25T13:32
2021-08-25T13:32
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Планы ряда западных стран создать фонд, направленный на противодействие якобы имеющемуся дестабилизирующему воздействию России на Украину, не будут иметь никаких реальных последствий и являются лишь пиар-акцией, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд для "смягчения дестабилизирующего влияния России на южные и восточные регионы Украины", сообщается на странице британского посольства на Украине в Facebook."Это всего лишь очередная пиар-акция, которая не будет иметь никаких реальных последствий", - заявил Джабаров РИА Новости.По его словам, из сообщения ясно, что никакого понимания, как будет наполняться этот фонд, как будет проходить процесс "смягчения влияния", у его авторов нет."Не сомневаюсь, что никакого наполнения и предложения этот анонс фонда иметь не будет", - добавил Джабаров.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210825/anti-rossiya-1747161819.html
https://ria.ru/20210713/putin-1741161538.html
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в мире, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
Сенатор назвал планы Запада по созданию антироссийского фонда пиар-акцией
Сенатор Джабаров: планы Запада по созданию очередного антироссийского фонда — лишь пиар-акция
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Планы ряда западных стран создать фонд, направленный на противодействие якобы имеющемуся дестабилизирующему воздействию России на Украину, не будут иметь никаких реальных последствий и являются лишь пиар-акцией, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
.
Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд для "смягчения дестабилизирующего влияния России на южные и восточные регионы Украины", сообщается на странице британского посольства на Украине в Facebook.
"Это всего лишь очередная пиар-акция, которая не будет иметь никаких реальных последствий", - заявил Джабаров РИА Новости.
По его словам, из сообщения ясно, что никакого понимания, как будет наполняться этот фонд, как будет проходить процесс "смягчения влияния", у его авторов нет.
"Я убеждён, что объявить о таком решении было необходимо лишь для того, чтобы создать определённое впечатление на фоне завершившейся вчера "Крымской платформы", уровень представительства на которой был крайне низок", - подчеркнул сенатор.
"Не сомневаюсь, что никакого наполнения и предложения этот анонс фонда иметь не будет", - добавил Джабаров.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве
23 августа по инициативе Украины
. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявлял, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.