https://ria.ru/20210825/pedagog-1747188493.html
Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов
Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:02
2021-08-25T14:02
2021-08-25T14:56
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социальный навигатор
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей."Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше", - сказал президент на встрече с учителями и учениками.
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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
14:02 25.08.2021 (обновлено: 14:56 25.08.2021)
Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов
Президент Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов исходя из бюджетных возможностей