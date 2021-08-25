Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html
Нарколог назвал симптомы отравления метанолом
Нарколог назвал симптомы отравления метанолом - РИА Новости, 25.08.2021
Нарколог назвал симптомы отравления метанолом
При употреблении метанола в первые два часа начинают проявляться симптомы отравления, прежде всего, падает зрение, в таких случаях надо срочно вызывать врача,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:23
2021-08-25T15:23
происшествия
пудожский район
евгений брюн
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:115:1501:959_1920x0_80_0_0_62d66ce4c5344c0aabb2a06d040ff07a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. При употреблении метанола в первые два часа начинают проявляться симптомы отравления, прежде всего, падает зрение, в таких случаях надо срочно вызывать врача, так как при отравлении необходимы реанимационные мероприятия, чтобы спасти жизнь, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, подчеркнув, что категорически нельзя покупать спиртное у случайных лиц.В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии, 5 из них скончались. СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии."Если метанол все-таки был употреблен, то очень важно понимать, что в течении первых двух часов начнут проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего, это касается падения зрения. Метанол - токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения. В таких случаях надо срочно, любыми способами или вызывать "скорую", или при помощи окружающих добираться до ближайшей больницы", - сказал Брюн журналистам.Он отметил, что в случае отравлении метанолом только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут помочь спасти жизнь.По словам нарколога, метанол – это тяжелейший яд, употребление которого приводит к смерти, а в легких случаях к отравлениям, слепоте или тяжелым соматическим расстройствам, инвалидизирующим человека."Категорически нельзя приобретать алкоголь у случайных лиц, приобретать не сертифицированное спиртное, тем более в нелицензированных для продажи алкоголя магазинах. Это смертельно опасно", - подчеркнул Брюн.
https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html
https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577440628.html
пудожский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1331:998_1920x0_80_0_0_068a908853ef0c87811db5b04db5d194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пудожский район, евгений брюн, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:23 25.08.2021
 
Нарколог назвал симптомы отравления метанолом

Психиатр-нарколог Минздрава Брюн: при отравлении метанолом падает зрение, надо срочно вызывать врача

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. При употреблении метанола в первые два часа начинают проявляться симптомы отравления, прежде всего, падает зрение, в таких случаях надо срочно вызывать врача, так как при отравлении необходимы реанимационные мероприятия, чтобы спасти жизнь, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, подчеркнув, что категорически нельзя покупать спиртное у случайных лиц.
В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии, 5 из них скончались. СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:09
В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе
"Если метанол все-таки был употреблен, то очень важно понимать, что в течении первых двух часов начнут проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего, это касается падения зрения. Метанол - токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения. В таких случаях надо срочно, любыми способами или вызывать "скорую", или при помощи окружающих добираться до ближайшей больницы", - сказал Брюн журналистам.
Он отметил, что в случае отравлении метанолом только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут помочь спасти жизнь.
По словам нарколога, метанол – это тяжелейший яд, употребление которого приводит к смерти, а в легких случаях к отравлениям, слепоте или тяжелым соматическим расстройствам, инвалидизирующим человека.
"Категорически нельзя приобретать алкоголь у случайных лиц, приобретать не сертифицированное спиртное, тем более в нелицензированных для продажи алкоголя магазинах. Это смертельно опасно", - подчеркнул Брюн.
Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 13:45
Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом
 
ПроисшествияПудожский районЕвгений БрюнСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния