https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

Нарколог назвал симптомы отравления метанолом

Нарколог назвал симптомы отравления метанолом - РИА Новости, 25.08.2021

Нарколог назвал симптомы отравления метанолом

При употреблении метанола в первые два часа начинают проявляться симптомы отравления, прежде всего, падает зрение, в таких случаях надо срочно вызывать врача,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:23

2021-08-25T15:23

2021-08-25T15:23

происшествия

пудожский район

евгений брюн

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. При употреблении метанола в первые два часа начинают проявляться симптомы отравления, прежде всего, падает зрение, в таких случаях надо срочно вызывать врача, так как при отравлении необходимы реанимационные мероприятия, чтобы спасти жизнь, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, подчеркнув, что категорически нельзя покупать спиртное у случайных лиц.В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии, 5 из них скончались. СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии."Если метанол все-таки был употреблен, то очень важно понимать, что в течении первых двух часов начнут проявляться начальные симптомы отравления, прежде всего, это касается падения зрения. Метанол - токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения. В таких случаях надо срочно, любыми способами или вызывать "скорую", или при помощи окружающих добираться до ближайшей больницы", - сказал Брюн журналистам.Он отметил, что в случае отравлении метанолом только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут помочь спасти жизнь.По словам нарколога, метанол – это тяжелейший яд, употребление которого приводит к смерти, а в легких случаях к отравлениям, слепоте или тяжелым соматическим расстройствам, инвалидизирующим человека."Категорически нельзя приобретать алкоголь у случайных лиц, приобретать не сертифицированное спиртное, тем более в нелицензированных для продажи алкоголя магазинах. Это смертельно опасно", - подчеркнул Брюн.

https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html

https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577440628.html

пудожский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пудожский район, евгений брюн, следственный комитет россии (ск рф), россия