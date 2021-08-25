https://ria.ru/20210825/malkova-1747191550.html
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой - РИА Новости, 25.08.2021
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой
Светлана Малькова раскрыла в Instagram размер алиментов от своего бывшего мужа. Роман Мальков бросил семью с четырьмя детьми ради нового брака с актрисой... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:38
2021-08-25T14:38
2021-08-25T14:38
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анастасия макеева
алименты
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отношения
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Светлана Малькова раскрыла в Instagram размер алиментов от своего бывшего мужа. Роман Мальков бросил семью с четырьмя детьми ради нового брака с актрисой Анастасией Макеевой.Светлана добавила, что долгожданная встреча отца с дочерью длилась всего пару минут.Новая супруга Романа регулярно высказывает Светлане взаимные обвинения. Макеева признавалась, что из-за постоянного негатива в свой адрес пережила несколько нервных срывов и кровоизлияние в связках.
https://ria.ru/20210813/makeeva-1745678493.html
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дети, анастасия макеева, алименты, знаменитости, отношения