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Шоубиз
https://ria.ru/20210825/malkova-1747191550.html
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой - РИА Новости, 25.08.2021
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой
Светлана Малькова раскрыла в Instagram размер алиментов от своего бывшего мужа. Роман Мальков бросил семью с четырьмя детьми ради нового брака с актрисой... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:38
2021-08-25T14:38
шоубиз
дети
анастасия макеева
алименты
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Светлана Малькова раскрыла в Instagram размер алиментов от своего бывшего мужа. Роман Мальков бросил семью с четырьмя детьми ради нового брака с актрисой Анастасией Макеевой.Светлана добавила, что долгожданная встреча отца с дочерью длилась всего пару минут.Новая супруга Романа регулярно высказывает Светлане взаимные обвинения. Макеева признавалась, что из-за постоянного негатива в свой адрес пережила несколько нервных срывов и кровоизлияние в связках.
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дети, анастасия макеева, алименты, знаменитости, отношения
14:38 25.08.2021
 

Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой

© Фото : @svetamalkova/InstagramСветлана Малькова
Светлана Малькова - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : @svetamalkova/Instagram
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Светлана Малькова раскрыла в Instagram размер алиментов от своего бывшего мужа. Роман Мальков бросил семью с четырьмя детьми ради нового брака с актрисой Анастасией Макеевой.

"Новая супруга рассказывает подписчикам о том, какой ее муж дельный бизнесмен, как он, оказывается, покупал ей строительные материалы. А букеты с цветами и вовсе доставляют вертолетом. А детей он оценил на 10 тысяч рублей в месяц. На 333 рубля в день. Ты сам на сколько в день кушаешь, Ромочка?" — эмоционально написала Малькова.

Светлана добавила, что долгожданная встреча отца с дочерью длилась всего пару минут.

"Кстати, за кадром острого репортажа осталось главное. Двухминутная встреча отца семейства с дочерью, которую он не видел полтора года. Хотя какое это имеет значение?" — отметила Малькова.

Новая супруга Романа регулярно высказывает Светлане взаимные обвинения. Макеева признавалась, что из-за постоянного негатива в свой адрес пережила несколько нервных срывов и кровоизлияние в связках.
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