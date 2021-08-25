Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой

"Новая супруга рассказывает подписчикам о том, какой ее муж дельный бизнесмен, как он, оказывается, покупал ей строительные материалы. А букеты с цветами и вовсе доставляют вертолетом. А детей он оценил на 10 тысяч рублей в месяц. На 333 рубля в день. Ты сам на сколько в день кушаешь, Ромочка?" — эмоционально написала Малькова.