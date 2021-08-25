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ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме
ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме - РИА Новости, 25.08.2021
ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме
ЦИК исключил из федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму главу фракции КПРФ в Ярославской областной думе и первого секретаря Ярославского обкома... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:40
2021-08-25T12:40
политика
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
элла памфилова
александр воробьев
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ЦИК исключил из федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму главу фракции КПРФ в Ярославской областной думе и первого секретаря Ярославского обкома партии Александра Воробьева, который скончался в реанимации ковид-госпиталя, где лечился.По данным партии, лидер ярославских коммунистов скончался на 73-м году жизни, ярославский обком и коммунисты областного отделения КПРФ соболезнуют родным и близким Воробьева.Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила соболезнования родным и коллегам Воробьева, партии КПРФ."Кандидат умер сегодня ночью, и по согласованию с руководством партии в связи со смертью Александра Воробьева, предлагается исключить его из состава федерального списка кандидатов партии КПРФ", - сообщил на заседании член ЦИК Евгений Шевченко.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, элла памфилова, александр воробьев
12:40 25.08.2021
 
ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме

ЦИК исключил из федерального списка КПРФ умершего лидера ярославских коммунистов Воробьева

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ЦИК исключил из федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму главу фракции КПРФ в Ярославской областной думе и первого секретаря Ярославского обкома партии Александра Воробьева, который скончался в реанимации ковид-госпиталя, где лечился.
По данным партии, лидер ярославских коммунистов скончался на 73-м году жизни, ярославский обком и коммунисты областного отделения КПРФ соболезнуют родным и близким Воробьева.
Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила соболезнования родным и коллегам Воробьева, партии КПРФ.
"Кандидат умер сегодня ночью, и по согласованию с руководством партии в связи со смертью Александра Воробьева, предлагается исключить его из состава федерального списка кандидатов партии КПРФ", - сообщил на заседании член ЦИК Евгений Шевченко.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 11:58
Памфилова назвала основную претензию к ЦИК
 
ПолитикаГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаАлександр Воробьев
 
 
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