https://ria.ru/20210825/kprf-1747172716.html

ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме

ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме - РИА Новости, 25.08.2021

ЦИК исключил из списка КПРФ умершего лидера фракции в Ярославской облдуме

ЦИК исключил из федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму главу фракции КПРФ в Ярославской областной думе и первого секретаря Ярославского обкома... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:40

2021-08-25T12:40

2021-08-25T12:40

политика

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

элла памфилова

александр воробьев

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ЦИК исключил из федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму главу фракции КПРФ в Ярославской областной думе и первого секретаря Ярославского обкома партии Александра Воробьева, который скончался в реанимации ковид-госпиталя, где лечился.По данным партии, лидер ярославских коммунистов скончался на 73-м году жизни, ярославский обком и коммунисты областного отделения КПРФ соболезнуют родным и близким Воробьева.Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила соболезнования родным и коллегам Воробьева, партии КПРФ."Кандидат умер сегодня ночью, и по согласованию с руководством партии в связи со смертью Александра Воробьева, предлагается исключить его из состава федерального списка кандидатов партии КПРФ", - сообщил на заседании член ЦИК Евгений Шевченко.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/tsik-1747165596.html

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политика, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, элла памфилова, александр воробьев