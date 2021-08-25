https://ria.ru/20210825/korabl-1747165125.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о возможной продаже кораблей "Каракурт"
В "Рособоронэкспорте" рассказали о возможной продаже кораблей "Каракурт" - РИА Новости, 25.08.2021
В "Рособоронэкспорте" рассказали о возможной продаже кораблей "Каракурт"
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с тремя странами о продаже малых ракетных кораблей "Каракурт", сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:54
2021-08-25T11:54
2021-08-25T12:00
безопасность
рособоронэкспорт
александр михеев
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ведет переговоры с тремя странами о продаже малых ракетных кораблей "Каракурт", сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев."Мы еще не продавали корабли "Каракурт". Три державы хотят его купить, ведем переговоры", - сказал он.Корабли проекта 22800 ("Каракурт") разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны с высокими показателями мореходности и управляемости. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".
https://ria.ru/20210825/rosoboroneksport-1747145867.html
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безопасность, рособоронэкспорт, александр михеев
11:54 25.08.2021 (обновлено: 12:00 25.08.2021)
В "Рособоронэкспорте" рассказали о возможной продаже кораблей "Каракурт"
Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: компания ведет переговоры о продаже кораблей "Каракурт"