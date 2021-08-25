https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html

Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль

Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль - РИА Новости, 25.08.2021

Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль

"Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2021" контракт на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:30

2021-08-25T10:30

2021-08-25T10:32

безопасность

рособоронэкспорт

новое оружие россии

александр михеев

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ПАРК "ПАТРИОТ", 25 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2021" контракт на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика, сообщил РИА Новости в среду гендиректор компании Александр Михеев.Это один из почти 20 контрактов, заключенных "Рособоронэкспортом" на полях форума."На "Армии-2021" Рособоронэкспорт впервые подписал контракт на интеграцию российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика", - сказал Михеев.По его словам, индустриальное партнерство сегодня – один из главных и самый быстрорастущий тренд мирового оружейного рынка. У "Рособоронэкспорта" богатое портфолио по трансферу технологий."У нас масштабная и долгосрочная программа сотрудничества с Индией, есть крупные совместные проекты с Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией и рядом других стран", - сказал гендиректор."Пальма" стоит на закупленных в России вьетнамских "Гепардах 3.9". В ВМФ России этот комплекс устанавливается в артиллерийском варианте на фрегатах 22350.Морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Пальма" (другой вариант – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, ЗРАК) предназначен для защиты кораблей и катеров, военных баз, аэродромов, РЛС и промышленных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, борьбы с малотоннажными надводными и малоразмерными береговыми целями.Вооружение: две пушки АО-18КД, на ЗРАК – также зенитные управляемые ракеты "Сосна-Р". Зоны поражения: ракетным вооружением по дальности – до 10 километров, по высоте – до 5 километров; артиллерийским вооружением по дальности – до 4 километров, по высоте – до 3 километров. Время реакции – от 3 до 5 секунд.

https://ria.ru/20210824/vooruzhenie-1746986748.html

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безопасность, рособоронэкспорт, александр михеев