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Новое оружие России
https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html
Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль
Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль - РИА Новости, 25.08.2021
Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль
"Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2021" контракт на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:30
2021-08-25T10:32
безопасность
рособоронэкспорт
новое оружие россии
александр михеев
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ПАРК "ПАТРИОТ", 25 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2021" контракт на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика, сообщил РИА Новости в среду гендиректор компании Александр Михеев.Это один из почти 20 контрактов, заключенных "Рособоронэкспортом" на полях форума."На "Армии-2021" Рособоронэкспорт впервые подписал контракт на интеграцию российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика", - сказал Михеев.По его словам, индустриальное партнерство сегодня – один из главных и самый быстрорастущий тренд мирового оружейного рынка. У "Рособоронэкспорта" богатое портфолио по трансферу технологий."У нас масштабная и долгосрочная программа сотрудничества с Индией, есть крупные совместные проекты с Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией и рядом других стран", - сказал гендиректор."Пальма" стоит на закупленных в России вьетнамских "Гепардах 3.9". В ВМФ России этот комплекс устанавливается в артиллерийском варианте на фрегатах 22350.Морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Пальма" (другой вариант – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, ЗРАК) предназначен для защиты кораблей и катеров, военных баз, аэродромов, РЛС и промышленных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, борьбы с малотоннажными надводными и малоразмерными береговыми целями.Вооружение: две пушки АО-18КД, на ЗРАК – также зенитные управляемые ракеты "Сосна-Р". Зоны поражения: ракетным вооружением по дальности – до 10 километров, по высоте – до 5 километров; артиллерийским вооружением по дальности – до 4 километров, по высоте – до 3 километров. Время реакции – от 3 до 5 секунд.
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безопасность, рособоронэкспорт, александр михеев
10:30 25.08.2021 (обновлено: 10:32 25.08.2021)
 
Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль

Глава "Рособоронэскпорта" Михеев: комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРК "ПАТРИОТ", 25 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2021" контракт на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика, сообщил РИА Новости в среду гендиректор компании Александр Михеев.
Это один из почти 20 контрактов, заключенных "Рособоронэкспортом" на полях форума.
"На "Армии-2021" Рособоронэкспорт впервые подписал контракт на интеграцию российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика", - сказал Михеев.
По его словам, индустриальное партнерство сегодня – один из главных и самый быстрорастущий тренд мирового оружейного рынка. У "Рособоронэкспорта" богатое портфолио по трансферу технологий.
"У нас масштабная и долгосрочная программа сотрудничества с Индией, есть крупные совместные проекты с Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией и рядом других стран", - сказал гендиректор.
"Пальма" стоит на закупленных в России вьетнамских "Гепардах 3.9". В ВМФ России этот комплекс устанавливается в артиллерийском варианте на фрегатах 22350.
Морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Пальма" (другой вариант – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, ЗРАК) предназначен для защиты кораблей и катеров, военных баз, аэродромов, РЛС и промышленных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, борьбы с малотоннажными надводными и малоразмерными береговыми целями.
Вооружение: две пушки АО-18КД, на ЗРАК – также зенитные управляемые ракеты "Сосна-Р". Зоны поражения: ракетным вооружением по дальности – до 10 километров, по высоте – до 5 километров; артиллерийским вооружением по дальности – до 4 километров, по высоте – до 3 километров. Время реакции – от 3 до 5 секунд.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРособоронэкспортАлександр Михеев
 
 
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