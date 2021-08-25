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Россия пока не готова отменить мораторий на смертную казнь, заявил Зюганов
Россия пока не готова отменить мораторий на смертную казнь, заявил Зюганов - РИА Новости, 25.08.2021
Россия пока не готова отменить мораторий на смертную казнь, заявил Зюганов
Россия пока не готова к отмене моратория на смертную казнь, при этом высшая мера наказания в некоторых случаях допустима, заявил в среду лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:26
2021-08-25T16:26
общество
смертная казнь в россии: формальность и реальность
геннадий зюганов
кпрф
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Россия пока не готова к отмене моратория на смертную казнь, при этом высшая мера наказания в некоторых случаях допустима, заявил в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов на просьбу прокомментировать неприменение высшей меры наказания в РФ на протяжении последних 25 лет.Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось."Я человек не злой, но строгий. Мне пришлось 10 лет заниматься силовыми ведомствами. Я считаю, что мы не подготовились к отмене… Общество должно созреть для этого, обстановка должна созреть, правосознание должно быть другое. Правоохранительная система должна работать более качественно – не дай бог, допустить ошибку и приговорить кого-то незаконно, лишив жизни", - сказал Зюганов на пресс-конференции.По словам Зюганова, в свое время он работал в комиссии по освобождению несовершеннолетних преступников. При этом, по его словам, содействовал выпуску на свободу малолетних уголовников с тем, чтобы "взять шефство" над ними и устроить их на работу, и "всех устраивал"."Но я очень жестко отношусь к тем, кто проводит человеконенавистническую политику. Если ты расстрелял людей в здравом уме – ты должен ответить своей жизнью. Если ты разлагаешь, уничтожаешь детей, ты обязан быть готов ответить. Ты переступил все заповеди мыслимые и немыслимые", - отметил лидер КПРФ.Он также напомнил, что был против полной отмены смертной казни в стране, полагая, что надо оставить несколько наиболее тяжких статей в Уголовном кодексе, по которым бы это допускалось, но при этом чтобы "иметь право очень скрупулезно разбирать каждый случай, право обжалования и не спешить с исполнением приговора".
https://ria.ru/20210714/moratoriy-1741282679.html
https://ria.ru/20210317/kazn-1601655994.html
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общество, смертная казнь в россии: формальность и реальность, геннадий зюганов, кпрф, россия
16:26 25.08.2021
 
Россия пока не готова отменить мораторий на смертную казнь, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов: смертная казнь в некоторых случаях допустима, но возвращать ее в России рано

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Россия пока не готова к отмене моратория на смертную казнь, при этом высшая мера наказания в некоторых случаях допустима, заявил в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов на просьбу прокомментировать неприменение высшей меры наказания в РФ на протяжении последних 25 лет.
Мораторий на применение смертной казни в России был введен 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.
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По словам Зюганова, в свое время он работал в комиссии по освобождению несовершеннолетних преступников. При этом, по его словам, содействовал выпуску на свободу малолетних уголовников с тем, чтобы "взять шефство" над ними и устроить их на работу, и "всех устраивал".
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Он также напомнил, что был против полной отмены смертной казни в стране, полагая, что надо оставить несколько наиболее тяжких статей в Уголовном кодексе, по которым бы это допускалось, но при этом чтобы "иметь право очень скрупулезно разбирать каждый случай, право обжалования и не спешить с исполнением приговора".
 
ОбществоСмертная казнь в России: формальность и реальностьГеннадий ЗюгановКПРФРоссия
 
 
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