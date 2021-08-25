https://ria.ru/20210825/goroda-1747161575.html
Названы российские города с наибольшим оттоком населения
Названы российские города с наибольшим оттоком населения - РИА Новости, 25.08.2021
Названы российские города с наибольшим оттоком населения
Наибольший отток населения в 2020 году зафиксировали в северных регионах России, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:42
2021-08-25T11:42
2021-08-25T12:09
общество
севастополь
федеральная служба государственной статистики (росстат)
республика коми
чукотский автономный округ
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Наибольший отток населения в 2020 году зафиксировали в северных регионах России, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.Чаще всего уезжали из Чукотского автономного округа (минус 177,4, миграционный прирост на десять тысяч населения), Магаданской области (минус 67,4) и Республики Коми (минус 56,9) . Также среди городов с отрицательным миграционным приростом — Мурманская область, Еврейская автономная область, Северная Осетия, Хабаровский край, Томская и Омская области, Забайкалье.Наоборот, наиболее привлекательным для переезда 2020 году стал Севастополь (184,7), за ним идут Ленинградская (145,8) и Калининградская области (80,5), а также Адыгея (51,1). Московская область заняла пятое место рейтинга.Эксперты отмечают рост миграции в регионах, где дешевле цены и больше ожидаемых возможностей для развития, причем в мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург) люди стали мигрировать реже. Сохраняется тренд оттока населения из северных городов на юг: это объяснили желанием проживать в более благоприятном климате.Наиболее склонными к переезду оказались россияне от 30 до 34 лет — в этом возрасте заводят семьи, берут ипотеку, меняют место жительства. Женщины чаще становятся внутренними мигрантами — 1,8 миллиона в 2020 году, в то время как среди мужчин их было 1,6 миллиона.Специалисты также отметили резкое снижение внутренней миграции в прошлом году из-за пандемии: в целом из одного региона в другой переехали 3,52 миллиона человек.
https://ria.ru/20210824/bednost-1747021162.html
https://realty.ria.ru/20210816/zhile-1745855105.html
севастополь
республика коми
чукотский автономный округ
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общество, севастополь, федеральная служба государственной статистики (росстат), республика коми, чукотский автономный округ, россия
11:42 25.08.2021 (обновлено: 12:09 25.08.2021)
Названы российские города с наибольшим оттоком населения
Росстат: Чукотка, Магаданская область и Коми стали лидерами по оттоку жителей в другие регионы