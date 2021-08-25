https://ria.ru/20210825/elektrostantsiya-1747144187.html

Первая солнечная электростанция появится в Красноярском крае в Эвенкии

Первая солнечная электростанция появится в Красноярском крае в Эвенкии - РИА Новости, 25.08.2021

Первая солнечная электростанция появится в Красноярском крае в Эвенкии

Губернатор Красноярского края оценил темпы строительства первой на территории региона солнечной электростанции, которая в ближайшее время заработает в Эвенкии,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:16

2021-08-25T10:16

2021-08-25T10:16

экономика

красноярский край

александр усс

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

хевел

россия

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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края оценил темпы строительства первой на территории региона солнечной электростанции, которая в ближайшее время заработает в Эвенкии, сообщает пресс-служба губернатора края.По ее данным, глава региона Александр Усс находится с рабочей поездкой в Эвенкийском муниципальном районе. Губернатор оценил готовность поселка Тура и ближайших населенных пунктов к отопительному сезону, а также проконтролировал ход модернизации системы энергоснабжения района."Усс оценил ход строительства автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки. На данный момент на объекте завершены строительно-монтажные работы, в ближайшее время территорию благоустроят, обеспечат подключение к сетям... Новая гибридная энергоустановка обеспечит постоянную подачу электроэнергии жителям Туры и ближайших поселков, позволит снизить расход дизельного топлива в отопительный сезон в среднем на 15%, повысит надежность и улучшит качество электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.Строительство станции должно завершиться до конца лета, тестовый запуск запланирован на начало сентября этого года. Инвестпроект реализует российская компания "Хевел Энергосервис" по соглашению с "Илимпийскими электросетями". Планируется построить фотоэлектрическую систему мощностью 2,5 МВт в дополнение к существующей дизельной генерации. Суммарная мощность объекта достигнет 14,1 МВт – данная энергоустановка станет самой мощной среди энергоизолированных районов России."В Эвенкии устанавливают совершенно новые альтернативные источники энергии. И для нас, и для компании-инвестора это определенный вызов. Проект сложный и рассчитан на долговременную перспективу. Все расходы на строительство, обслуживание объекта и риски берет на себя инвестор. В течение 10 лет вложения должны оправдаться. Мы надеемся, что этот опыт будет успешным и получит распространение в Красноярском крае, в том числе наших северных территориях, где необходимость автономного энергоснабжения достаточно высока", - приводит пресс-служба слова Усса.На электростанции "Илимпийские электросети", снабжающей поселок Тура и ряд других населенных пунктов, губернатору доложили о готовности к работе в зимний период. Капитально отремонтированы девять дизель-генераторов, полностью реконструированы линии электропередачи в поселках Юкта, Кислокан и Учами, обновлены воздушные линии в шести отдаленных поселках. Завершается подготовка автотранспорта, на котором предстоящей зимой будут завозить горюче-смазочные материалы и другие важные грузы.По словам директора "Илимпийских электросетей", ГСМ полностью доставлены в весеннюю навигацию, создан материальный запас для бесперебойной работы в течение года. Штат укомплектован аттестованными в Ростехнадзоре специалистами. Предприятие готово к зиме на 92%.

https://ria.ru/20210813/pereezd-1745619927.html

https://ria.ru/20210803/krasnoyarsk-1744105625.html

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экономика, красноярский край, александр усс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), хевел, россия