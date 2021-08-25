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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210825/eksport-1747169431.html
Предприятия Москвы в первом полугодии увеличили экспорт на треть
Предприятия Москвы в первом полугодии увеличили экспорт на треть - РИА Новости, 25.08.2021
Предприятия Москвы в первом полугодии увеличили экспорт на треть
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в I полугодии 2021 года увеличился на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,4... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:23
2021-08-25T12:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в I полугодии 2021 года увеличился на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московские экспортёры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с 10,8 миллиарда долларов в I полугодии 2019 года до 15,4 миллиарда долларов США в первом полугодии 2021 года", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-мэр добавил, что столичная продукция поставляется на 175 зарубежных рынков, а основным импортёром московской продукции является США – поставки туда составили 1,8 милиарда долларов. Среди лидеров также Казахстан с 1,47 миллиарда долларов, Белоруссия – 1,45 миллиарда, Германия – 925 миллионов долларов, а также Китай – 905 миллионов долларов. На эти страны приходится более 40% всего московского ННЭ.В структуре столичного экспорта почти 90% московских поставок за рубеж приходится на промышленную продукцию, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Экспорт агропромышленной продукции также демонстрирует положительную динамику – в первом полугодии 2021 года он составил 1,64 миллиарда долларов, что на 1,8% выше прошлогоднего показателя. Ключевыми импортёрами в этом сегменте стали Казахстан и Беларусь.По данным Центра поддержки экспорта "Моспром", среди зарубежных потребителей особой популярностью пользуется готовая пищевая продукция – мясная, молочная, кондитерская и мучная. Так, к примеру, экспорт такой продукции как макароны, пельмени, мучные кондитерские изделия, увеличился на 26% до 107 миллионов долларов, а поставки готовых продуктов из мяса и рыбы, например, полуфабрикатов, мясных и рыбных консервов и снеков, выросли на 12,5% и достигли 35 миллионов долларов.Москва – лидер среди российских регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту России. По данным "Моспром", на столицу приходится 18,5% от всего объёма российского ННЭ, говорится в сообщении.
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экономика, александр прохоров, владимир ефимов (политик), россия
12:23 25.08.2021
 

Предприятия Москвы в первом полугодии увеличили экспорт на треть

© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / LM Otero, File
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в I полугодии 2021 года увеличился на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 15,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Московские экспортёры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с 10,8 миллиарда долларов в I полугодии 2019 года до 15,4 миллиарда долларов США в первом полугодии 2021 года", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вице-мэр добавил, что столичная продукция поставляется на 175 зарубежных рынков, а основным импортёром московской продукции является США – поставки туда составили 1,8 милиарда долларов. Среди лидеров также Казахстан с 1,47 миллиарда долларов, Белоруссия – 1,45 миллиарда, Германия – 925 миллионов долларов, а также Китай – 905 миллионов долларов. На эти страны приходится более 40% всего московского ННЭ.
В структуре столичного экспорта почти 90% московских поставок за рубеж приходится на промышленную продукцию, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
"Московские компании продают механическое оборудование и технику – поставки составили 1,1 миллиарда долларов, электрооборудование и их части, включая телекоммуникационное оборудование – их поставили на 761 миллион долларов, разнообразные пластмассовые изделия – экспорт составил 719 миллионов долларов", – рассказал Прохоров.
Экспорт агропромышленной продукции также демонстрирует положительную динамику – в первом полугодии 2021 года он составил 1,64 миллиарда долларов, что на 1,8% выше прошлогоднего показателя. Ключевыми импортёрами в этом сегменте стали Казахстан и Беларусь.
По данным Центра поддержки экспорта "Моспром", среди зарубежных потребителей особой популярностью пользуется готовая пищевая продукция – мясная, молочная, кондитерская и мучная. Так, к примеру, экспорт такой продукции как макароны, пельмени, мучные кондитерские изделия, увеличился на 26% до 107 миллионов долларов, а поставки готовых продуктов из мяса и рыбы, например, полуфабрикатов, мясных и рыбных консервов и снеков, выросли на 12,5% и достигли 35 миллионов долларов.
Москва – лидер среди российских регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту России. По данным "Моспром", на столицу приходится 18,5% от всего объёма российского ННЭ, говорится в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 11:57Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)Россия
 
 
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