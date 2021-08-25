https://ria.ru/20210825/dnr-1747213244.html

Глава ДНР считает, что США воспринимают Украину как подчиненного

Глава ДНР считает, что США воспринимают Украину как подчиненного - РИА Новости, 25.08.2021

Глава ДНР считает, что США воспринимают Украину как подчиненного

США воспринимают Украину как своего подчинённого, а не как союзника, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:58

2021-08-25T15:58

2021-08-25T15:58

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сша

андерс фог расмуссен

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денис пушилин

павел климкин

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. США воспринимают Украину как своего подчинённого, а не как союзника, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В честь праздника в Киеве прошёл военный парад, в котором приняли участие солдаты стран НАТО. По главной улице Киева в парадных расчетах прошли военнослужащие Канады и США."В связи с ситуацией в Афганистане, например, бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что эти события должны послужить уроком Украине. И прямо говорит о том, что США не сдают только настоящих союзников. К таким союзникам Украине очень хотелось бы себя причислять, хотя практика показывает, что Украину в Штатах воспринимают исключительно как подчиненного, вассала", - сказал РИА Новости Пушилин.Он напомнил, что совет национальной безопасности Украины (СНБО) одобрил стратегический оборонный бюллетень, разработанный в соответствии с принципами и стандартами НАТО."Несмотря на то, что Украину в этой организации не ждут, о чем было не раз публично заявлено, киевские власти выполняют все условия, которые диктует им Запад. На вопрос, от кого зависит Украина, не стесняются отвечать сами украинские политики", - сказал Пушилин.Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook, что Киев может "остановить" Россию только при помощи США, однако неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое сотрудничество под вопрос. По его словам, афганская неудача США может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за "новую Украину", а общий успех с США необходим Киеву.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html

https://ria.ru/20210823/donbass-1746812473.html

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