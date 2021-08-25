https://ria.ru/20210825/cherkalin-1747181959.html
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину - РИА Новости, 25.08.2021
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину
Второй западный окружной военный суд в среду отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ РФ Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:24
2021-08-25T13:24
2021-08-25T13:24
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл черкалин
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ РФ Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за взяточничество и мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Московского гарнизонного военного суда оставить изменить, апелляционные жалобы", - огласила решение судебная коллегия.Изменения незначительные, не влияющие на квалификацию и меру наказания: из текста исчезли фамилии финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. В остальной части решение оставлено без изменений.Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время Черкалина может ждать этапирование в колонию.По уголовному делу о взяточничестве и мошенничестве в апреле этого года Черкалин был приговорен к семи годам колонии строгого режима и лишен погон. Его обязали выплатить каждому из двух потерпевших по 319 миллионов рублей.Осужденный, его защита и прокуратура приговор не оспаривали, жалобы на решение подали адвокаты подельника Черкалина Дмитрия Фролова, а также защита финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. По сведениям прокуратуры, банкиры сбежали от правосудия за границу, но их интересы были затронуты в части гражданских исков.Среди прочего защитники Фролова и финансистов указывали, что расчеты в гражданских исках были проведены неправильно, однако у целого ряда сторон не было возможности на это указать.В то же время это может повлиять на разрешение гражданских исков уже в отношении них самих. Поэтому в данной части приговор, доказывали адвокаты, следует отменить и пересмотреть, на этот раз с участием всех заинтересованных лиц. Назначенное наказание в виде семи лет лишения свободы во время слушания никем не оспаривалось.Адвокат Черкалина Владимир Михайлов высказался против удовлетворения всех апелляционных жалоб: "Приговор был постановлен при полном соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса, с учетом интересов всех лиц". Прокурор же подчеркнула, что исследование эксперта касаемо установленных сумм было выполнено в соответствии с законом.Следственный комитет доказал причастность Черкалина к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу были заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Последнего затем перевели под домашний арест.Материалы в отношении Черкалина были выделены в отдельное производство. Дело Васильева и Фролова с июля рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Вину, в отличие от бывшего коллеги, они не признали.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.СМИ долгое время называли Черкалина полковником, однако в ходе процесса из оглашенных материалов стало известно, что он был уволен из ФСБ в мае 2019 года в звании подполковника.
https://ria.ru/20210810/arest-1745234260.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), кирилл черкалин, россия
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину
Суд отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ Черкалину, осужденному за взятки и мошенничество
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Второй западный окружной военный суд в среду отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ РФ Кириллу Черкалину
, осужденному на семь лет колонии за взяточничество и мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Московского гарнизонного военного суда
оставить изменить, апелляционные жалобы", - огласила решение судебная коллегия.
Изменения незначительные, не влияющие на квалификацию и меру наказания: из текста исчезли фамилии финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. В остальной части решение оставлено без изменений.
Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время Черкалина может ждать этапирование в колонию.
По уголовному делу о взяточничестве и мошенничестве в апреле этого года Черкалин был приговорен к семи годам колонии строгого режима и лишен погон. Его обязали выплатить каждому из двух потерпевших по 319 миллионов рублей.
Осужденный, его защита и прокуратура приговор не оспаривали, жалобы на решение подали адвокаты подельника Черкалина Дмитрия Фролова, а также защита финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. По сведениям прокуратуры, банкиры сбежали от правосудия за границу, но их интересы были затронуты в части гражданских исков.
Среди прочего защитники Фролова и финансистов указывали, что расчеты в гражданских исках были проведены неправильно, однако у целого ряда сторон не было возможности на это указать.
В то же время это может повлиять на разрешение гражданских исков уже в отношении них самих. Поэтому в данной части приговор, доказывали адвокаты, следует отменить и пересмотреть, на этот раз с участием всех заинтересованных лиц. Назначенное наказание в виде семи лет лишения свободы во время слушания никем не оспаривалось.
Адвокат Черкалина Владимир Михайлов
высказался против удовлетворения всех апелляционных жалоб: "Приговор был постановлен при полном соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса, с учетом интересов всех лиц". Прокурор же подчеркнула, что исследование эксперта касаемо установленных сумм было выполнено в соответствии с законом.
Следственный комитет доказал причастность Черкалина к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу были заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Последнего затем перевели под домашний арест.
Материалы в отношении Черкалина были выделены в отдельное производство. Дело Васильева и Фролова с июля рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Вину, в отличие от бывшего коллеги, они не признали.
По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК
РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура
сочла, что квартиры и дома в Подмосковье
, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.
СМИ долгое время называли Черкалина полковником, однако в ходе процесса из оглашенных материалов стало известно, что он был уволен из ФСБ в мае 2019 года в звании подполковника.