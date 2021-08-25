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https://ria.ru/20210825/cherkalin-1747181959.html
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину - РИА Новости, 25.08.2021
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину
Второй западный окружной военный суд в среду отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ РФ Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:24
2021-08-25T13:24
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл черкалин
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ РФ Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за взяточничество и мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Московского гарнизонного военного суда оставить изменить, апелляционные жалобы", - огласила решение судебная коллегия.Изменения незначительные, не влияющие на квалификацию и меру наказания: из текста исчезли фамилии финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. В остальной части решение оставлено без изменений.Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время Черкалина может ждать этапирование в колонию.По уголовному делу о взяточничестве и мошенничестве в апреле этого года Черкалин был приговорен к семи годам колонии строгого режима и лишен погон. Его обязали выплатить каждому из двух потерпевших по 319 миллионов рублей.Осужденный, его защита и прокуратура приговор не оспаривали, жалобы на решение подали адвокаты подельника Черкалина Дмитрия Фролова, а также защита финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. По сведениям прокуратуры, банкиры сбежали от правосудия за границу, но их интересы были затронуты в части гражданских исков.Среди прочего защитники Фролова и финансистов указывали, что расчеты в гражданских исках были проведены неправильно, однако у целого ряда сторон не было возможности на это указать.В то же время это может повлиять на разрешение гражданских исков уже в отношении них самих. Поэтому в данной части приговор, доказывали адвокаты, следует отменить и пересмотреть, на этот раз с участием всех заинтересованных лиц. Назначенное наказание в виде семи лет лишения свободы во время слушания никем не оспаривалось.Адвокат Черкалина Владимир Михайлов высказался против удовлетворения всех апелляционных жалоб: "Приговор был постановлен при полном соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса, с учетом интересов всех лиц". Прокурор же подчеркнула, что исследование эксперта касаемо установленных сумм было выполнено в соответствии с законом.Следственный комитет доказал причастность Черкалина к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу были заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Последнего затем перевели под домашний арест.Материалы в отношении Черкалина были выделены в отдельное производство. Дело Васильева и Фролова с июля рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Вину, в отличие от бывшего коллеги, они не признали.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.СМИ долгое время называли Черкалина полковником, однако в ходе процесса из оглашенных материалов стало известно, что он был уволен из ФСБ в мае 2019 года в звании подполковника.
https://ria.ru/20210810/arest-1745234260.html
https://ria.ru/20191108/1560713732.html
https://ria.ru/20191001/1559301211.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), кирилл черкалин, россия
13:24 25.08.2021
 
Суд утвердил реальный срок бывшему подполковнику ФСБ Черкалину

Суд отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ Черкалину, осужденному за взятки и мошенничество

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду отклонил жалобы на приговор бывшему офицеру ФСБ РФ Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за взяточничество и мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Московского гарнизонного военного суда оставить изменить, апелляционные жалобы", - огласила решение судебная коллегия.
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 17:08
У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России
Изменения незначительные, не влияющие на квалификацию и меру наказания: из текста исчезли фамилии финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. В остальной части решение оставлено без изменений.
Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу, в ближайшее время Черкалина может ждать этапирование в колонию.
По уголовному делу о взяточничестве и мошенничестве в апреле этого года Черкалин был приговорен к семи годам колонии строгого режима и лишен погон. Его обязали выплатить каждому из двух потерпевших по 319 миллионов рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 12:25
Черкалин объяснил хранение 50 миллионов долларов служебной необходимостью
Осужденный, его защита и прокуратура приговор не оспаривали, жалобы на решение подали адвокаты подельника Черкалина Дмитрия Фролова, а также защита финансистов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. По сведениям прокуратуры, банкиры сбежали от правосудия за границу, но их интересы были затронуты в части гражданских исков.
Среди прочего защитники Фролова и финансистов указывали, что расчеты в гражданских исках были проведены неправильно, однако у целого ряда сторон не было возможности на это указать.
В то же время это может повлиять на разрешение гражданских исков уже в отношении них самих. Поэтому в данной части приговор, доказывали адвокаты, следует отменить и пересмотреть, на этот раз с участием всех заинтересованных лиц. Назначенное наказание в виде семи лет лишения свободы во время слушания никем не оспаривалось.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2019
1 октября 2019, 07:34
"Коммерсант": полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке
Адвокат Черкалина Владимир Михайлов высказался против удовлетворения всех апелляционных жалоб: "Приговор был постановлен при полном соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса, с учетом интересов всех лиц". Прокурор же подчеркнула, что исследование эксперта касаемо установленных сумм было выполнено в соответствии с законом.
Следственный комитет доказал причастность Черкалина к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу были заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Последнего затем перевели под домашний арест.
Материалы в отношении Черкалина были выделены в отдельное производство. Дело Васильева и Фролова с июля рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Вину, в отличие от бывшего коллеги, они не признали.
Заседание Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 19:20
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.
СМИ долгое время называли Черкалина полковником, однако в ходе процесса из оглашенных материалов стало известно, что он был уволен из ФСБ в мае 2019 года в звании подполковника.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Кирилл ЧеркалинРоссия
 
 
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