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В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения
В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения - РИА Новости, 25.08.2021
В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения
Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана запустит Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях, сообщает министерство. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:09
2021-08-25T18:09
республика татарстан
общество
экология
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telegram (приложение)
россия
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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана запустит Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях, сообщает министерство."В ходе дискуссии экспертного клуба "Волга" на тему экологии министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков объявил о том, что ведомство запустит Telegram-бот по сбору инцидентов в области нарушения природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.В ходе очередной дискуссии клуба "Волга" участники подняли вопросы общественного контроля за реализацией экологических проектов и состоянием экологии.Отмечается, что чат-бот будет давать пользователям возможность ввести адрес или поделиться геолокацией, где обнаружено экологическое нарушение, описать проблему и прикрепить файл во вложении. Все сообщения будут поступать напрямую в министерство, которое будет реагировать оперативно, проверяя информацию и принимая меры.Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев согласился с необходимостью создания новых современных инструментов для коммуникации между государством и обществом в вопросах экологической повестки."Вопросы гражданского самосознания и общественного контроля в сфере экологии очень важны. Сейчас в Татарстане есть и система "Народный контроль", и прямые эфиры руководителей. Но систему нужно расширять. Я считаю, что таким образом будет повышено самосознание людей, население будет чаще задумываться о проблемах экологии и вовлекаться в эту деятельность", - подчеркнул он.
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общество, экология, республика татарстан (татарстан), telegram (приложение), россия
18:09 25.08.2021
 
В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения

Минэкологии Татарстана запустит Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана запустит Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях, сообщает министерство.
"В ходе дискуссии экспертного клуба "Волга" на тему экологии министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков объявил о том, что ведомство запустит Telegram-бот по сбору инцидентов в области нарушения природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.
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В ходе очередной дискуссии клуба "Волга" участники подняли вопросы общественного контроля за реализацией экологических проектов и состоянием экологии.
"В любом вопросе должен быть диалог власти и общества, и вопросы, которые задают жители, должны быть оперативно решены. У нас много каналов связи и инструментов. Сейчас мы хотим запускать чат-бот. За прошлый год в министерство поступило более 8,7 тысячи обращений, и я думаю, что расширение каналов связи будет способствовать тому, что экология будет защищена еще лучше", - сказал Шадриков.
Отмечается, что чат-бот будет давать пользователям возможность ввести адрес или поделиться геолокацией, где обнаружено экологическое нарушение, описать проблему и прикрепить файл во вложении. Все сообщения будут поступать напрямую в министерство, которое будет реагировать оперативно, проверяя информацию и принимая меры.
Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев согласился с необходимостью создания новых современных инструментов для коммуникации между государством и обществом в вопросах экологической повестки.
"Вопросы гражданского самосознания и общественного контроля в сфере экологии очень важны. Сейчас в Татарстане есть и система "Народный контроль", и прямые эфиры руководителей. Но систему нужно расширять. Я считаю, что таким образом будет повышено самосознание людей, население будет чаще задумываться о проблемах экологии и вовлекаться в эту деятельность", - подчеркнул он.
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