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В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения

В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения - РИА Новости, 25.08.2021

В Татарстане запустят Telegram-бот для жалоб на экологические нарушения

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана запустит Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях, сообщает министерство. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:09

2021-08-25T18:09

2021-08-25T18:09

республика татарстан

общество

экология

республика татарстан (татарстан)

telegram (приложение)

россия

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КАЗАНЬ, 25 авг – РИА Новости. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана запустит Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях, сообщает министерство."В ходе дискуссии экспертного клуба "Волга" на тему экологии министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков объявил о том, что ведомство запустит Telegram-бот по сбору инцидентов в области нарушения природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.В ходе очередной дискуссии клуба "Волга" участники подняли вопросы общественного контроля за реализацией экологических проектов и состоянием экологии.Отмечается, что чат-бот будет давать пользователям возможность ввести адрес или поделиться геолокацией, где обнаружено экологическое нарушение, описать проблему и прикрепить файл во вложении. Все сообщения будут поступать напрямую в министерство, которое будет реагировать оперативно, проверяя информацию и принимая меры.Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев согласился с необходимостью создания новых современных инструментов для коммуникации между государством и обществом в вопросах экологической повестки."Вопросы гражданского самосознания и общественного контроля в сфере экологии очень важны. Сейчас в Татарстане есть и система "Народный контроль", и прямые эфиры руководителей. Но систему нужно расширять. Я считаю, что таким образом будет повышено самосознание людей, население будет чаще задумываться о проблемах экологии и вовлекаться в эту деятельность", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экология, республика татарстан (татарстан), telegram (приложение), россия