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Завершается благоустройство на перекрестке улицы Крылатская в ЗАО Москвы
Завершается благоустройство на перекрестке улицы Крылатская в ЗАО Москвы - РИА Новости, 26.08.2021
Завершается благоустройство на перекрестке улицы Крылатская в ЗАО Москвы
Завершается благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T14:33
2021-08-26T18:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
рублевское шоссе
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Завершается благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО. На территории между улицами Крылатские холмы и Крылатская, Рублевским шоссе и Рубежным проездом в районе Крылатское: создали комфортную пешеходную зону и восстановили дорожно-тропиночную сеть, на месте снесенных гаражей разбили сквер. Скоро в нем появится фонтан. Установили сцену для проведения районных праздничных мероприятий. Реконструировали 9 зон отдыха", - говорится в сообщении.Отмечается, что обновили 24 детские и 4 спортивные площадки: установили качели, песочницы, игровые комплексы, уличные тренажеры, реконструировали дворовые футбольные поля. Также привели в порядок газоны, высадили 3,9 тысячи кустарников и более 100 деревьев, обустроили цветники, установили новые опоры освещения."На территории ГБОУ "Школа №1133" реконструировали площадки для игры в волейбол и баскетбол и межшкольный стадион. На стадионе установили трибуны, тренажеры и столы для настольного тенниса", - добавляется в сообщении.
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общество, москва, рублевское шоссе, городское хозяйство москвы
14:33 25.08.2021 (обновлено: 18:34 26.08.2021)
 

Завершается благоустройство на перекрестке улицы Крылатская в ЗАО Москвы

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО Москвы
Благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Завершается благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем благоустройство микрорайона на пересечении Рублевского шоссе и улицы Крылатская в ЗАО. На территории между улицами Крылатские холмы и Крылатская, Рублевским шоссе и Рубежным проездом в районе Крылатское: создали комфортную пешеходную зону и восстановили дорожно-тропиночную сеть, на месте снесенных гаражей разбили сквер. Скоро в нем появится фонтан. Установили сцену для проведения районных праздничных мероприятий. Реконструировали 9 зон отдыха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обновили 24 детские и 4 спортивные площадки: установили качели, песочницы, игровые комплексы, уличные тренажеры, реконструировали дворовые футбольные поля. Также привели в порядок газоны, высадили 3,9 тысячи кустарников и более 100 деревьев, обустроили цветники, установили новые опоры освещения.
"На территории ГБОУ "Школа №1133" реконструировали площадки для игры в волейбол и баскетбол и межшкольный стадион. На стадионе установили трибуны, тренажеры и столы для настольного тенниса", - добавляется в сообщении.
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