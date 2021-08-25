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Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы
Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы - РИА Новости, 25.08.2021
Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы
Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:35
2021-08-25T10:35
безопасность
рособоронэкспорт
панцирь-с1
александр михеев
красуха
россия
форум "армия — 2021"
комплекс "репеллент-патруль"
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", - сказал Михеев на форуме.По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ "Красуха" и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М".Комплекс "Репеллент-Патруль" обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров.Комплексы типа "Красуха" предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.ЗРПК типа "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Обновленный "Панцирь-С1М обладает более высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.
https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html
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безопасность, рособоронэкспорт, панцирь-с1, александр михеев, красуха, россия, форум "армия — 2021", комплекс "репеллент-патруль"
10:35 25.08.2021
 
Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы

Россия впервые продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы "Репеллент-Патруль" и "Красуха"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНаземный модуль помех
Наземный модуль помех - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", - сказал Михеев на форуме.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 10:30Новое оружие России
Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль
По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ "Красуха" и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М".
Комплекс "Репеллент-Патруль" обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров.
Комплексы типа "Красуха" предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.
ЗРПК типа "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Обновленный "Панцирь-С1М обладает более высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 10:23
"Рособоронэкспорт" заключил 20 контрактов на форуме "Армия-2021"
 
БезопасностьРособоронэкспортПанцирь-С1Александр МихеевКрасухаРоссияФорум "Армия — 2021"Комплекс "Репеллент-Патруль"
 
 
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