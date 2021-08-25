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Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы
Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы - РИА Новости, 25.08.2021
Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы
Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:35
2021-08-25T10:35
2021-08-25T10:35
безопасность
рособоронэкспорт
панцирь-с1
александр михеев
красуха
россия
форум "армия — 2021"
комплекс "репеллент-патруль"
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", - сказал Михеев на форуме.По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ "Красуха" и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М".Комплекс "Репеллент-Патруль" обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров.Комплексы типа "Красуха" предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.ЗРПК типа "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Обновленный "Панцирь-С1М обладает более высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.
https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html
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безопасность, рособоронэкспорт, панцирь-с1, александр михеев, красуха, россия, форум "армия — 2021", комплекс "репеллент-патруль"
Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы
Россия впервые продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы "Репеллент-Патруль" и "Красуха"