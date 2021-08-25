https://ria.ru/20210825/bezopasnost-1747148113.html

Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы

Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы - РИА Новости, 25.08.2021

Россия продала за рубеж новейшие РЭБ-комплексы

Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:35

2021-08-25T10:35

2021-08-25T10:35

безопасность

рособоронэкспорт

панцирь-с1

александр михеев

красуха

россия

форум "армия — 2021"

комплекс "репеллент-патруль"

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия впервые поставит за рубеж новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", соответствующий контракт был заключен на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", - сказал Михеев на форуме.По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ "Красуха" и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М".Комплекс "Репеллент-Патруль" обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров.Комплексы типа "Красуха" предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.ЗРПК типа "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Обновленный "Панцирь-С1М обладает более высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.

https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html

https://ria.ru/20210825/rosoboroneksport-1747145867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, рособоронэкспорт, панцирь-с1, александр михеев, красуха, россия, форум "армия — 2021", комплекс "репеллент-патруль"