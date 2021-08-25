https://ria.ru/20210825/avtomaty-1747222988.html
Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12
Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12 - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12
Белоруссия проявляет интерес к закупке автоматов АК-12, однако официальной заявки от Минска пока не поступало, заявил журналистам в среду в ходе форума... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:50
2021-08-25T16:50
2021-08-25T16:50
безопасность
армения
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ак-12
дмитрий шугаев
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА, 25 авг - РИА Новости. Белоруссия проявляет интерес к закупке автоматов АК-12, однако официальной заявки от Минска пока не поступало, заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Официальной заявки по АК-12 не имеем, но интерес у них большой, просто, наверное, преждевременно ещё говорить о каких-то серьёзных переговорах на эту тему", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Глава ФСВТС отметил, что интерес к этим автоматам проявляют такое Казахстан и Армения, которая ранее уже приобретала это оружие.
https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html
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безопасность, армения, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ак-12, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021"
Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12
Глава ФСВТС Шугаев: Белоруссия проявляет интерес к закупке автоматов АК-12