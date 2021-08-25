https://ria.ru/20210825/avtomaty-1747222988.html

Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12

Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12 - РИА Новости, 25.08.2021

Глава ФСВТС рассказал об интересе Минска к закупке АК-12

Белоруссия проявляет интерес к закупке автоматов АК-12, однако официальной заявки от Минска пока не поступало, заявил журналистам в среду в ходе форума... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:50

2021-08-25T16:50

2021-08-25T16:50

безопасность

армения

белоруссия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ак-12

дмитрий шугаев

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА, 25 авг - РИА Новости. Белоруссия проявляет интерес к закупке автоматов АК-12, однако официальной заявки от Минска пока не поступало, заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Официальной заявки по АК-12 не имеем, но интерес у них большой, просто, наверное, преждевременно ещё говорить о каких-то серьёзных переговорах на эту тему", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Глава ФСВТС отметил, что интерес к этим автоматам проявляют такое Казахстан и Армения, которая ранее уже приобретала это оружие.

https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html

армения

белоруссия

россия

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безопасность, армения, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ак-12, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021"