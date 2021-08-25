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Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы
Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы - РИА Новости, 25.08.2021
Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке не ради пиара, а в экспериментальных целях – проверяет... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:20
2021-08-25T11:51
в мире
белоруссия
минская область
александр лукашенко
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МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке не ради пиара, а в экспериментальных целях – проверяет наработки ученых.Как сообщает пресс-служба белорусского лидера на его сайте, Лукашенко в среду посещает с рабочей поездкой Логойский район Минской области. В хозяйстве "Острошицы" главе государства доложили о перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. Как указали в пресс-службе, поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как на предприятии "Гомсельмаш" по поручению президента начали выпускать белорусские комбайны."Арбузы - это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Как пояснил президент, таким образом он лично проверяет наработки белорусских ученых, при этом начинал в свое время с одного голландского сорта арбуза.По его словам, аналогичный подход и в отношении других культур, например новых сортов картофеля, президент собирает урожай и изучает результат."Картофель, который наши ученые делают, … он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый - в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы", - пояснил белорусский лидер.Он также отметил, что на его небольшой ферме, где 13 коров, "самое чистое молоко".Среди прочего Лукашенко обратил внимание на негативные моменты, связанные с бесхозяйственным отношением к технике и урожаю во время нынешней уборочной кампании в Белоруссии. "Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - заявил он.Ранее Лукашенко рассказывал, что на территории своей резиденции выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам главы государства, его не в чем упрекнуть – он "как был простым человеком, крестьянином", так им и остался, и это для него "на всю жизнь". Президент также говорил, что у него на личном подворье есть 11 коров и новорожденные козы, и посещение этой фермы было его "отдушиной", в том числе в условиях пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210824/belorussiya-1747020872.html
https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html
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в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко
11:20 25.08.2021 (обновлено: 11:51 25.08.2021)
 
Лукашенко рассказал, зачем выращивает арбузы

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что выращивает арбузы в экспериментальных целях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке не ради пиара, а в экспериментальных целях – проверяет наработки ученых.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера на его сайте, Лукашенко в среду посещает с рабочей поездкой Логойский район Минской области. В хозяйстве "Острошицы" главе государства доложили о перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. Как указали в пресс-службе, поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как на предприятии "Гомсельмаш" по поручению президента начали выпускать белорусские комбайны.
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"Арбузы - это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Как пояснил президент, таким образом он лично проверяет наработки белорусских ученых, при этом начинал в свое время с одного голландского сорта арбуза.
"Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана - ред.). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас", - сказал Лукашенко.
По его словам, аналогичный подход и в отношении других культур, например новых сортов картофеля, президент собирает урожай и изучает результат.
"Картофель, который наши ученые делают, … он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый - в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы", - пояснил белорусский лидер.
Он также отметил, что на его небольшой ферме, где 13 коров, "самое чистое молоко".
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Среди прочего Лукашенко обратил внимание на негативные моменты, связанные с бесхозяйственным отношением к технике и урожаю во время нынешней уборочной кампании в Белоруссии. "Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - заявил он.
Ранее Лукашенко рассказывал, что на территории своей резиденции выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам главы государства, его не в чем упрекнуть – он "как был простым человеком, крестьянином", так им и остался, и это для него "на всю жизнь". Президент также говорил, что у него на личном подворье есть 11 коров и новорожденные козы, и посещение этой фермы было его "отдушиной", в том числе в условиях пандемии коронавируса.
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