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Ректор Бауманки: мы до сих пор умеем делать то, что не умеют делать другие

Ректор Бауманки: мы до сих пор умеем делать то, что не умеют делать другие - РИА Новости, 25.08.2021

Ректор Бауманки: мы до сих пор умеем делать то, что не умеют делать другие

Ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров на полях международного военно-технического форума... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:00

2021-08-25T10:00

2021-08-25T10:25

общество

интервью

москва

анатолий александров (ректор)

мгту имени баумана

россия

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Ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров на полях международного военно-технического форума "Армия-2021" рассказал РИА Новости о том, как прошла в вузе приемная кампания, и как обстоят дела с вакцинацией студентов. Александров также ответил на вопросы о том, что нужно сделать родителям, чтобы первоклассник через 11 лет поступил в Бауманку, и какие разработки в области электротранспорта есть у МГТУ.– Как прошла приемная кампания? Не было ли сбоев, технических проблем, которые могли помешать абитуриентам при поступлении? Не усложнил ли кампанию прием в одну волну?– Приемная кампания в МГТУ прошла успешно. Сбоев, которые могли повлиять на судьбу ребят не было. Около 80% ребят подвали документы через личные кабинеты на нашем сайте, остальные 20% – через "Госуслуги" или очно в приемной комиссии университета.В этом году в Бауманский университет подали документы более 21 тысячи абитуриентов, это 64 тысячи заявлений. На бюджет при этом поступили три с половиной тысячи человек. Приемная комиссия отработала на высоком уровне, недопониманий не возникало. Другой вопрос, что у нас очень высокие проходные баллы, и пока ребята метались между специальностями, на которые они могут еще поступить, кто-то с более высокими баллами давал согласие на зачисление, и пропадала возможность занять место по какому-то из направлений. И одна волна поступления тоже, во многом, заставила ребят думать и выбрать быстрее. Но и при двух волнах поступления всегда находились недовольные.В целом, кампания прошла успешно. Проходные баллы поднялись практически на всех специальностях. Абитуриенты пришли очень хорошие.– Возвращаются ли иностранные студенты на учебу в Бауманку?– Да, иностранцы возвращаются еще до разрешения правительства, оперативного штаба. Уж какими путями не знаем, но возвращаются, мы их примем. Сейчас в октябре, наверное, съедутся все остальные, потому что открыли авиационное сообщение и студентам разрешили вернуться для обучения в российские университеты. Ждем наших студентов. Конечно, год в дистанционном режиме не пошел им на пользу – этот режим работы в иностранных государствах иногда был затруднен, индивидуального обучения, к сожалению, не получается. Поэтому сейчас, когда они приедут, будем наверстывать, больше делать упор на практические занятия, семинарские занятия с тем, чтобы нагнать материал, который ребята освоили плохо.– Как обстоит ситуация с вакцинацией от коронавируса сотрудников и студентов Бауманки? Могут ли быть какие-то ограничения для непривитых студентов?– Я категорически против насилия в этом вопросе. Если это касается сотрудников и преподавателей, то по законодательству мы обязаны вакцинироваться, и у нас 90% преподавателей и сотрудников вакцинированы, мы коллектив защитили в этой ситуации.Где-то четверть наших студентов тоже вакцинированы. Это, во-первых, ребята, которые учатся на военной кафедре, это около пяти тысяч человек, потому что в армии это обязательно. Часть ребят сами приняли решение и вакцинировались. Много ребят переболели и не заметили, мы это знаем вот почему: если вдруг один заболевший, мы группу переводим на дистант, они сдают тесты, и выявляются антитела. То есть мы знаем, что где-то еще 20% ребят переболели, не замечая этого. По остальным ребятам – мы не будем чинить никаких ограничений, но мы будем достаточно настоятельно убеждать, что вакцинироваться надо.Сейчас в вузе установлено несколько сотен санитайзеров, все аудитории оборудованы рециркуляторами воздуха, развернута информационная кампания о вакцинации против коронавируса, более того, в июне в университете был развернут мобильный пункт вакцинации "Спутником V". Мы обеспечиваем безопасные условия для очного обучения наших будущих инженеров.– Недавно на слуху была история сдавшей ЕГЭ и поступающей на психологический факультет МГУ девятилетней москвички Алисы Тепляковой. Возможно ли поступление такой юной студентки в МГТУ?– За историю нашу мы видели подобных студентов, не восьмилетнюю девочку, а постарше – мальчиков и девочек 12-14 лет, но как правило, лимит на вундеркиндство у них заканчивается в возрасте 16-17 лет, и успешности этих ребят мы не видели. В любом случае, не надо отнимать детство. Жизнь – это бег на длинную дистанцию, если ты где-то обгонишь, то где-то припозднишься. Раннее развитие – очень хорошая штука, но к нему надо очень бережно относиться. Это моя точка зрения.– Что сделать родителям сегодняшних первоклассников, чтобы их ребенок через 11 лет стал студентом Бауманки?– Нужно совершенно четко посмотреть, к чему склоняется ребенок, какие у него интересы, потому что математика, физика, тяжелая инженерная наука, она не всем ложится на душу, а кто легко усваивает эти науки, получает от этого удовлетворение, им легко в них разбираться. Когда к точным наукам, а они тяжелые, относятся с ужасом, счастья ребенку не будет. Если у ребенка есть наклонности к точным наукам, если любит что-то мастерить руками, если с любопытством относится к конструкциям, к природным явлениям, то тогда это наш абитуриент, эти способности у ребят нужно развивать, но не перенапрягая в любом случае. Не надо пытаться академиком сделать ребенка в третьем-пятом классе. Не надо то, что родитель сам не достиг, пытаться впихнуть в свое несчастное чадо. Ребенок должен развиваться естественно.Конечно, чтобы достичь успеха, надо трудиться и трудиться много, так же как и спортсменам – если он не вспотел, значит он ничего не сделал, если наука не вызывает труд, не надо прилагать усилия, вряд ли ты достигнешь успеха. Но родителям я очень советую не торопить, не переборщить, не сломать ребенка, тогда он успешно дойдет до того момента, когда появляется естественная мотивация, когда он понимает, что ему интересно и нужно в жизни.– Как, на ваш взгляд, повлияла пандемия на утечку мозгов из страны? Не приостановила ли она ее?– Я бы на пандемию это не списывал. Сейчас много говорится об утечке мозгов. Вы знаете, проблема не в мозгах, которые убегают куда-то, это проблема в нас самих. Нельзя остановить движение научной молодежи туда и обратно, как нельзя остановить ток крови. И не надо этого делать. Пусть они едут, если так решили. Нам нужно научиться создавать у себя условия для нормального труда и творчества наших ребят, чтобы они не улетали по чужим дворам, а искали счастья здесь, в России. У нас в научных центрах достаточно примеров ученых, которые вернулись из-за границы и сейчас трудятся в МГТУ.– В последнее время участились случаи судов в отношении ученых из-за передачи ими данных в другие страны. С чем это может быть связано?– Мне трудно ответить, и я бы, наверное, не сильно рассуждал на эту тему, пусть разбираются компетентные органы. Очень часто такие ситуации бывают неоднозначные, нужно внимательно разбираться. У любой страны есть свои секреты, любое государство обязано эти секреты уметь защищать, и мы все тоже должны в этом очень четко и жестко участвовать, но не надо перегибать палку там, где это не надо.– На форуме представлен внедорожник, который способен заменить "УАЗы" и к разработке которого приложили руку сотрудники Бауманки. Есть ли у МГТУ предложения по электротранспорту, наработки, планы?– У нас мало того что планы, у нас есть достижения. Мы очень плотно работаем с группой кампаний "ГАЗ", и газовские электробусы, которые перевозят жителей Москвы, – это электробусы, которые разрабатывали наши ученые, специалисты. Мы разработали целую линейку малых транспортных средств на электродвижении для Арктики. Сейчас мы работаем над подобной техникой, но большой и тяжелой вместе с КАМАЗом. Дальше работаем в области применения водородных двигателей для всех транспортных систем. Здесь также есть успехи и даже новые образовательные программы.– А нет ли планов создать электромобиль, российскую Tesla?– Рынок должен востребовать российскую Tesla, такого запроса пока нет. Но у нас есть разработка студенческая, родстер "Крым", он разработан в варианте дизельном, и сейчас его модель разработана в варианте электрическом. Если будет востребовано производство, мы готовы такие системы поставить.– Хотели бы узнать ваше мнение как эксперта: не проигрывает ли Россия в космической гонке из-за отсутствия вложения денег со стороны бизнеса?– Наша космическая отрасль страдает от того, что финансирования не хватает. Но мы понимаем, что сегодня непростая обстановка, и космическая отрасль нуждается в более широком и устойчивом финансировании. Но мы не проигрываем, мы до сих пор умеем делать то, что не умеют делать другие.

https://ria.ru/20210820/studenty-1746528122.html

https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746530017.html

https://ria.ru/20210724/shkolniki-1742696729.html

https://ria.ru/20210822/armiya-1746763292.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/elektromobil-1746848773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интервью, москва, анатолий александров (ректор), мгту имени баумана, россия