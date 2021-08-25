https://ria.ru/20210825/aktery-1747262865.html
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры - РИА Новости, 25.08.2021
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры
Артисты, которые были уволены из Театра имени Ермоловой, составили и направили в министерство культуры РФ обращение, которое является ответом на официальное... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:43
2021-08-25T20:43
2021-08-25T20:43
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артисты, которые были уволены из Театра имени Ермоловой, составили и направили в министерство культуры РФ обращение, которое является ответом на официальное заявление театра, сообщила РИА Новости одна из артисток.В понедельник на сайте театра появился официальный комментарий театра по поводу кадровых изменений, согласно которому среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, не было ни народных, ни заслуженных, ни пожилых артистов, а лишь те, кто не имеет ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляется в театре и не принимает никакого участия в жизни коллектива.Она уточнила, что письмо было направлено в ведомство в среду, ответ пока не получен.Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора и сейчас является худруком. В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.
https://ria.ru/20210824/teatr-1746980715.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, россия
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры
Уволенные артисты в ответ на заявление Театра Ермоловой направили обращение в Минкультуры
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артисты, которые были уволены из Театра имени Ермоловой, составили и направили в министерство культуры РФ обращение, которое является ответом на официальное заявление театра, сообщила РИА Новости одна из артисток.
В понедельник на сайте театра появился официальный комментарий театра по поводу кадровых изменений, согласно которому среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, не было ни народных, ни заслуженных, ни пожилых артистов, а лишь те, кто не имеет ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляется в театре и не принимает никакого участия в жизни коллектива.
"Мы составили обращение в министерство культуры. Это ответ на официальный ответ нашего директора, который опубликован на сайте театра. Там указано, что многие годы артисты, которые пошли на сокращение, не работали и даже не появлялись в театре. Это вопиющая ложь, потому что половина из тех, кто находится в списке увольняемых, работали до последнего момента в полном объёме, в том числе и я", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что письмо было направлено в ведомство в среду, ответ пока не получен.
Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Олег Меньшиков
покинул пост директора и сейчас является худруком. В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.