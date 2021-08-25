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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/aktery-1747262865.html
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры - РИА Новости, 25.08.2021
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры
Артисты, которые были уволены из Театра имени Ермоловой, составили и направили в министерство культуры РФ обращение, которое является ответом на официальное... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:43
2021-08-25T20:43
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артисты, которые были уволены из Театра имени Ермоловой, составили и направили в министерство культуры РФ обращение, которое является ответом на официальное заявление театра, сообщила РИА Новости одна из артисток.В понедельник на сайте театра появился официальный комментарий театра по поводу кадровых изменений, согласно которому среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, не было ни народных, ни заслуженных, ни пожилых артистов, а лишь те, кто не имеет ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляется в театре и не принимает никакого участия в жизни коллектива.Она уточнила, что письмо было направлено в ведомство в среду, ответ пока не получен.Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора и сейчас является худруком. В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, россия
20:43 25.08.2021
 
Уволенные из Театра Ермоловой артисты направили обращение в Минкультуры

Уволенные артисты в ответ на заявление Театра Ермоловой направили обращение в Минкультуры

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артисты, которые были уволены из Театра имени Ермоловой, составили и направили в министерство культуры РФ обращение, которое является ответом на официальное заявление театра, сообщила РИА Новости одна из артисток.
В понедельник на сайте театра появился официальный комментарий театра по поводу кадровых изменений, согласно которому среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, не было ни народных, ни заслуженных, ни пожилых артистов, а лишь те, кто не имеет ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляется в театре и не принимает никакого участия в жизни коллектива.
"Мы составили обращение в министерство культуры. Это ответ на официальный ответ нашего директора, который опубликован на сайте театра. Там указано, что многие годы артисты, которые пошли на сокращение, не работали и даже не появлялись в театре. Это вопиющая ложь, потому что половина из тех, кто находится в списке увольняемых, работали до последнего момента в полном объёме, в том числе и я", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что письмо было направлено в ведомство в среду, ответ пока не получен.
Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора и сейчас является худруком. В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на пресс-конференции, посвящённой открытию театрального сезона. - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 10:37Культура
Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон
 
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Олег МеньшиковМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойРоссия
 
 
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