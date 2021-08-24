Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/zhenschiny-1747066372.html
Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе
Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:14
2021-08-24T17:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150474/62/1504746275_0:83:799:532_1920x0_80_0_0_5d080a715fea9ff7ba993ec4879300b4.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила."Представитель талибов сообщил, что женщины-госслужащие смогут вернуться к работе после того, как для них будут приняты правила", - передает афганский телеканал 1TV News.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150474/62/1504746275_90:0:799:532_1920x0_80_0_0_b7f7fb419ddb7e87e1d7373d03d644e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
17:14 24.08.2021
 
Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе

Представитель талибов Муджахид: женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкЖенщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане
Женщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила.
"Представитель талибов сообщил, что женщины-госслужащие смогут вернуться к работе после того, как для них будут приняты правила", - передает афганский телеканал 1TV News.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния