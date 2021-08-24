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Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе

Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе - РИА Новости, 24.08.2021

Талибы заявили, что женщины-госслужащие в будущем смогут вернуться к работе

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:14

2021-08-24T17:14

2021-08-24T17:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила."Представитель талибов сообщил, что женщины-госслужащие смогут вернуться к работе после того, как для них будут приняты правила", - передает афганский телеканал 1TV News.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)