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Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Порошенко облили зеленкой в центре Киева - РИА Новости, 24.08.2021
Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:14
2021-08-24T22:57
в мире
киев
украина
день независимости украины
петр порошенко
донбасс
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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины", устроенном участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны."Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к кабмину", — говорится в сообщении. На видео, которое опубликовало издание, на лице и одежде экс-президента видны следы зеленки. После инцидента он подошел к полицейским, сел в их машину и уехал с правоохранителями в неизвестном направлении. Его супруга Марина Порошенко с ним не поехала.При этом бывший украинский лидер заявил, что считает причастным к случившемуся действующего президента Владимира Зеленского."Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве. — Прим. ред.)", — цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".Подозреваемого задержали, им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его действия квалифицировали как хулиганство, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747106497.html
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Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
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в мире, киев, украина, день независимости украины, петр порошенко, донбасс
17:14 24.08.2021 (обновлено: 22:57 24.08.2021)
 
Порошенко облили зеленкой в центре Киева

"Страна.ua": бывшего президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины", устроенном участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.
"Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к кабмину", — говорится в сообщении.
На видео, которое опубликовало издание, на лице и одежде экс-президента видны следы зеленки. После инцидента он подошел к полицейским, сел в их машину и уехал с правоохранителями в неизвестном направлении. Его супруга Марина Порошенко с ним не поехала.
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"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве. — Прим. ред.)", — цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
Подозреваемого задержали, им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его действия квалифицировали как хулиганство, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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