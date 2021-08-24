https://ria.ru/20210824/zelenka-1747066506.html

Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Порошенко облили зеленкой в центре Киева - РИА Новости, 24.08.2021

Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:14

2021-08-24T17:14

2021-08-24T22:57

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины", устроенном участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны."Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к кабмину", — говорится в сообщении. На видео, которое опубликовало издание, на лице и одежде экс-президента видны следы зеленки. После инцидента он подошел к полицейским, сел в их машину и уехал с правоохранителями в неизвестном направлении. Его супруга Марина Порошенко с ним не поехала.При этом бывший украинский лидер заявил, что считает причастным к случившемуся действующего президента Владимира Зеленского."Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой (улица, где расположен офис президента в Киеве. — Прим. ред.)", — цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".Подозреваемого задержали, им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его действия квалифицировали как хулиганство, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747106497.html

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

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Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 2021-08-24T17:14 true PT0M20S

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в мире, киев, украина, день независимости украины, петр порошенко, донбасс