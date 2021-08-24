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В работе "Яндекс.Go" произошел сбой
В работе "Яндекс.Go" произошел сбой - РИА Новости, 24.08.2021
В работе "Яндекс.Go" произошел сбой
Пользователи "Яндекс.Go" могут испытывать сложности с доступом к сервису, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:06
2021-08-24T10:19
технологии
яндекс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пользователи "Яндекс.Go" могут испытывать сложности с доступом к сервису, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Go". Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", - сказали в пресс-службе сервиса.Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" в России сообщают и о сбоях в работе других сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты. По состоянию на 9.58 мск было зафиксировано 206 жалоб.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.
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технологии, яндекс
10:06 24.08.2021 (обновлено: 10:19 24.08.2021)
 
В работе "Яндекс.Go" произошел сбой

Пользователи "Яндекс.Go" столкнулись со сложностями с доступом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пользователи "Яндекс.Go" могут испытывать сложности с доступом к сервису, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Go". Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", - сказали в пресс-службе сервиса.
Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" в России сообщают и о сбоях в работе других сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты. По состоянию на 9.58 мск было зафиксировано 206 жалоб.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.
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