https://ria.ru/20210824/vzryv-1747042417.html

"Спектр-РГ" нашел во Вселенной следы необычного термоядерного взрыва

"Спектр-РГ" нашел во Вселенной следы необычного термоядерного взрыва - РИА Новости, 24.08.2021

"Спектр-РГ" нашел во Вселенной следы необычного термоядерного взрыва

Российско-германская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" нашла необычные остатки термоядерной сверхновой звезды, взорвавшейся 40 тысяч лет назад, сообщает... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:33

2021-08-24T15:33

2021-08-24T16:03

наука

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космос - риа наука

спектр-рг

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российско-германская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" нашла необычные остатки термоядерной сверхновой звезды, взорвавшейся 40 тысяч лет назад, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН."Российские астрофизики, открывшие этот объект и давшие ему имя G116.6-26.1 в соответствии с координатами на небе, считают, что это остаток вспышки термоядерной сверхновой, взорвавшейся 40 тысяч лет назад. Его главное отличие от нескольких сотен подобных объектов — свойства газа, в котором находилась взорвавшаяся звезда", — говорится в релизе.Отмечается, что открытие старого остатка термоядерной сверхновой в нашей галактике — достаточно редкое событие. Кроме того, G116.6-26.1 находится не в плоскости галактики, а на впечатляющем расстоянии в четыре тысячи световых лет над ней и в десяти тысячах световых лет от Солнца."Так высоко над ее плоскостью остатки сверхновых еще не наблюдались", — сообщает ИКИ.Как считают ученые, около 40 тысяч лет назад произошел термоядерный взрыв белого карлика. Все вещество звезды массой в 1,4 массы Солнца было выброшено взрывом с громадной скоростью около трех тысяч километров в секунду. Сейчас остаток имеет гигантский физический размер — диаметр около 600-700 световых лет.В ходе термоядерных реакций, ставших причиной взрыва, более половины массы звезды превратилось в железо, добавили в ИКИ.Ученым известно пока о пяти молодых (возрастом от ста до тысячи лет) остатках термоядерных взрывов в космосе.

https://ria.ru/20210824/bfu-1746849041.html

https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html

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российская академия наук, космос - риа наука, спектр-рг