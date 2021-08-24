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Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам
Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам - РИА Новости, 24.08.2021
Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам
Порядка 500 миллиардов рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:25
2021-08-24T15:36
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 500 миллиардов рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тысяч рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тысяч рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в эфире "России 24".
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
15:25 24.08.2021 (обновлено: 15:36 24.08.2021)
 
Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам

Глава Минфина Силуанов: около 500 миллиардов рублей потребуется на выплаты пенсионерам и военным

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 500 миллиардов рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тысяч рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тысяч рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в эфире "России 24".
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ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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