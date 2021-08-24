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Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам

Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам - РИА Новости, 24.08.2021

Силуанов рассказал, сколько выделят из бюджета на выплаты пенсионерам

Порядка 500 миллиардов рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:25

2021-08-24T15:25

2021-08-24T15:36

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 500 миллиардов рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тысяч рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тысяч рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в эфире "России 24".

https://ria.ru/20210824/pensiya-1747007881.html

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2021

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов