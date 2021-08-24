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Российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме
Российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме - РИА Новости, 24.08.2021
Российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме
Все российские вузы готовы начать учебный год в очном формате, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:29
2021-08-24T08:29
2021-08-24T09:14
общество
россия
дмитрий чернышенко
вузы
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Все российские вузы готовы начать учебный год в очном формате, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."При этом ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер <...>. При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения", — добавил он.Ранее сообщалось о том, что и школы с 1 сентября будут работать в традиционном режиме.Еще в прошлом году высшие и общеобразовательные учебные заведения должны были усилить уборку, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, скорректировать расписание для снижения концентрации людей в аудиториях и коридорах и так далее.Если в начале пандемии некоторые вузы и школы переходили на удаленку, то к лету 2021-го почти все вернулись к очному варианту.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, вузы, навигатор абитуриента
08:29 24.08.2021 (обновлено: 09:14 24.08.2021)
Российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме
Вице-премьер Чернышенко: все российские вузы готовы начать учебный год в очной форме