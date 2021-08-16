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Учебный год в школах начнется в традиционном формате
Учебный год в школах начнется в традиционном формате - РИА Новости, 16.08.2021
Учебный год в школах начнется в традиционном формате
Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:21
2021-08-16T12:34
общество
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сн_образование
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - приводит слова министра Telegram-канал Минпросвещения РФ.Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле.
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общество, образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сн_образование, социальный навигатор
12:21 16.08.2021 (обновлено: 12:34 16.08.2021)
 
Учебный год в школах начнется в традиционном формате

Глава Минпросвещения Кравцов: учебный год в школах начнется в традиционном формате

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - приводит слова министра Telegram-канал Минпросвещения РФ.
Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле.
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