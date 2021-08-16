https://ria.ru/20210816/shkola-1745901365.html

Учебный год в школах начнется в традиционном формате

Учебный год в школах начнется в традиционном формате - РИА Новости, 16.08.2021

Учебный год в школах начнется в традиционном формате

Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:21

2021-08-16T12:21

2021-08-16T12:34

общество

образование - общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Учебный год в российских школах начнётся в традиционном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - приводит слова министра Telegram-канал Минпросвещения РФ.Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле.

https://ria.ru/20210816/vaktsinatsiya-1745902514.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сн_образование, социальный навигатор