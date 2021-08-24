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Инфографика
https://ria.ru/20210824/ukraina-1747011984.html
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет - РИА Новости, 24.08.2021
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:16
2021-08-24T14:20
инфографика
экономика
инфляция
украина
ситуация на украине
ввп
динамика курсов валют
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После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в зависимости от сырьевой и производственной баз, состоятельности властей, помощи Запада. Смотрите в инфографике Ria.ru, к какому результату пришла Украина, некогда одна из ведущих республик Союза.
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экономика, инфляция, украина, ситуация на украине, ввп, динамика курсов валют, инфографика
14:16 24.08.2021 (обновлено: 14:20 24.08.2021)
 

Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет

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После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в зависимости от сырьевой и производственной баз, состоятельности властей, помощи Запада. Смотрите в инфографике Ria.ru, к какому результату пришла Украина, некогда одна из ведущих республик Союза.
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 летВажнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
 
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