https://ria.ru/20210824/ukraina-1747011984.html

Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет

Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет - РИА Новости, 24.08.2021

Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет

После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:16

2021-08-24T14:16

2021-08-24T14:20

инфографика

экономика

инфляция

украина

ситуация на украине

ввп

динамика курсов валют

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После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в зависимости от сырьевой и производственной баз, состоятельности властей, помощи Запада. Смотрите в инфографике Ria.ru, к какому результату пришла Украина, некогда одна из ведущих республик Союза.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, инфляция, украина, ситуация на украине, ввп, динамика курсов валют, инфографика