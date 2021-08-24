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Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет - РИА Новости, 24.08.2021
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:16
2021-08-24T14:16
2021-08-24T14:20
инфографика
экономика
инфляция
украина
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динамика курсов валют
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После распада СССР экономика большинства республик, входивших в его состав, просела. Вновь образованные государства восстанавливались с разной скоростью — в зависимости от сырьевой и производственной баз, состоятельности властей, помощи Запада. Смотрите в инфографике Ria.ru, к какому результату пришла Украина, некогда одна из ведущих республик Союза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, инфляция, украина, ситуация на украине, ввп, динамика курсов валют, инфографика