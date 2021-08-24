https://ria.ru/20210824/ukraina-1746961367.html

На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости

На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости - РИА Новости, 24.08.2021

На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости

Украину ждет распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T04:33

2021-08-24T04:33

2021-08-24T04:33

в мире

украина

андрей золотарев

ситуация на украине

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Украину ждет распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев."Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина – единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко", - отметил Золотарев.По его словам, несмотря на отличные стартовые возможности индустриально-аграрной страны, сейчас Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток стран "золотого миллиарда". В частности, ей "нечем похвастаться" в экономическом и социальном плане, а население уменьшилось с 52 до 35-37 миллионов человек."Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью – это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное", - подчеркнул Золотарев.Как отметил политолог, в основе украинского государства лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, однако экономика страны этому не соответствует. "Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства", - выразил мнение эксперт.Беда Украины, как считает Золотарев, состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть как инструмент для личного обогащения, а в результате "доигралась" до потери территорий и конфликта в стране."Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает", - заявил он.При этом эту ситуацию все еще можно исправить, отметил Золотарев. "Есть масса примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты", - заключил политолог.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746657390.html

https://ria.ru/20210824/ukraina-1746955968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, андрей золотарев, ситуация на украине