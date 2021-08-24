https://ria.ru/20210824/ukraina-1746955968.html

Украина отмечает 30-ю годовщину независимости

Украина отмечает 30-ю годовщину независимости - РИА Новости, 24.08.2021

Украина отмечает 30-ю годовщину независимости

Украина во вторник празднует годовщину своей независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T00:29

2021-08-24T00:29

2021-08-24T00:29

в мире

украина

ссср

владимир зеленский

нато

день независимости украины

петр порошенко

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743687582_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2aa70522af18d8fa73bf27c4eb00d04a.jpg

КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Украина во вторник празднует годовщину своей независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Власти страны решили с размахом отпраздновать круглую дату: в этот день по всей стране пройдут праздничные мероприятия, а в Киеве – масштабный военный парад без "советских стандартов".Несмотря на европейский курс Украины и отказ страны от "всего советского", по данным соцопроса, каждый пятый гражданин страны считает себя "советским человеком", а каждый четвертый – европейцем. Более того, треть жителей страны жалеет о распаде СССР, в основном это представители старшего поколения.Последний раз военная техника на День независимости Украины проезжала по центральной улице Киева Крещатику во время президентства Петра Порошенко в 2018 году. После вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году заявил, что военный парад – это "не аттракцион для жителей Киева", а военная техника нужна на передовой в Донбассе. Тогда же он пообещал выплатить военным около 300 миллионов гривен (около 11,3 миллиона долларов) премий вместо траты этих средств на проведение военного парада. В 2019 году в День независимости состоялось "Шествие достоинства", когда военные, медики и спасатели прошлись колонной по Крещатику. В 2020 году из-за пандемии коронавируса программа празднований была сведена к минимуму. Зеленский выступил перед гражданами на Софийской площади с праздничной речью. Тогда же состоялся марш участников силовой операции в Донбассе.Без "советских стандартов"Праздновать 30-ю годовщину независимости Украины власти решили с размахом, особо не думая об экономии, как в 2019 году. Главным событием всеукраинских празднований будет военный парад в центре Киева. Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В нем примут участие более 5 тысяч украинских военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники, в частности ракетные комплексы "Нептун", а также представители 15 стран-партнеров. На празднование приехал оркестр ВВС США в Европе. На реке Днепр состоится торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушная и морская демонстрация вооружения и техники.Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что парад пройдет по-новому, без "советских стандартов"."Это очень символично, что мы наконец-то в этом году на 30-ю годовщину отходим от советской системы организации парадов. Оставили "совковость" позади. Были некоторые мысли относительно организации парада, даже этого парада, юбилейного, на 30-ю годовщину. И предлагалось так, как было раньше, провести объезд войск на автомобилях, "здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, ура!" Я говорю: "Что, ребята, доколе мы будем идти за советскими стандартами? Надо уже отходить. Этого, наверное, уже нигде нет, кроме России", - сказал Таран в эфире телеканала "1+1".Ранее в Киеве прошло несколько генеральных прогонов парада, для этого в центральной части города перекрывали движение автотранспорта.Военно-морские силы Украины проведут в Одессе торжественный проход боевых кораблей в Черном море, также в рамках мероприятия пройдет морская и статистическая демонстрация вооружения и техники. В рамках программы состоится десантирование войск на берег с воды, а также с воздуха. Военные применят дымовые спецсредства и холостые патроны.Независимые украинцыС мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Шесть лет страна живет в условиях запрета и отказа от всего советского.Однако, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился с 20 июля по 9 августа, каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый – европейцем (26%). В региональном разрезе западные области более чувствуют себя европейцами, чем "советскими людьми", так же, как Киев. Восточные, наоборот, больше идентифицируют себя с выходцами из СССР, чем из Европы. Люди, которые чаще путешествуют внутри страны, больше чувствуют себя гражданами Украины.Провозглашение независимости Украины сегодня поддержали бы 80% жителей страны, не поддержали бы – 15%. В то же время более половины украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО. А треть населения выступает за равноудаленность от Европы и России.По данным соцопроса, треть украинцев хотели бы выехать с Украины на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты за границей.Празднования с размахомВсего в этот день в Киеве состоится около 70 праздничных мероприятий. Власти страны утром возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников "евромайдана" и участников силовой операции в Донбассе.Днем состоится "Марш защитников отечества", в котором пройдут участники операции в Донбассе. Они пройдут от парка Шевченко до Майдана Незалежности (площади Независимости).Целый день в парке "Владимирская горка" будет проходить фестиваль "Живой словарь независимости" и фестиваль "Ветеранфест". На плавучей сцене-барже на Днепре напротив парка "Наталка" пройдет мультимедийный арт-проект. На территории парка культуры и отдыха "Гидропарк" состоится открытый турнир спортивного клуба "Мастер" по настольному теннису среди ветеранов силовой операции в Донбассе, а также массовый заплыв на 500 метров. На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" будет проходить "Забег в вышиванках".Завершит праздничную программу в украинской столице концерт на стадионе "Олимпийский". На нем выступят 34 украинских артиста, в том числе Сергей Бабкин, группа Go A, Тина Кароль, BRUTTO, DOROFEEVA, Джамала, Олег Винник. Деньги, вырученные с концерта, пойдут на создание Центра современного искусства — музея Ивана Марчука.В большинстве городов Украины пройдут праздничные концерты, спортивные, культурные и информационно-просветительские мероприятия.Полиция начекуОбеспечивать общественный порядок в ходе торжественных мероприятий в этот день в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей.По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, с 16 августа все ведомства системы органов внутренних дел перешли на усиленный вариант несения службы. К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. В местах массового пребывания граждан увеличат количество патрулей. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии."Мы начинаем практическую работу по подготовке к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости. Около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в Киеве. Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах", - сказал Клименко.Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что основные силы в составе сводных отрядов же прибыли в столицу.

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746860961.html

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746780375.html

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746703956.html

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html

украина

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, ссср, владимир зеленский, нато, день независимости украины, петр порошенко, ситуация на украине, россия