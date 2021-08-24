https://ria.ru/20210824/tseny-1747006348.html

Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков

Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков - РИА Новости, 24.08.2021

Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков

Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:47

2021-08-24T12:47

2021-08-24T12:58

россия

политика

экономика

продукты

владимир путин

дмитрий песков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции, также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги.Также он добавил, что это действительно непростая ситуация, которая требует постоянного внимания.

https://ria.ru/20210817/tseny-1745959823.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, экономика, продукты, владимир путин, дмитрий песков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, виктория абрамченко