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Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков
Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков - РИА Новости, 24.08.2021
Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков
Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:47
2021-08-24T12:58
россия
политика
экономика
продукты
владимир путин
дмитрий песков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции, также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги.Также он добавил, что это действительно непростая ситуация, которая требует постоянного внимания.
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россия, политика, экономика, продукты, владимир путин, дмитрий песков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, виктория абрамченко
12:47 24.08.2021 (обновлено: 12:58 24.08.2021)
 
Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: правительство контролирует ситуацию с ценами на продовольствие

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции, также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги.
"Правительство действительно контролирует ситуацию с ценами. На этот счет есть прямое поручение президента. Вы знаете, об этом сам Путин говорил. Цены растут по двум причинам: из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, и из-за различных внутренних проблем. И тем, и другим правительство занимается", – сказал Песков, отвечая на вопрос о контроле цен на различные продукты.
Также он добавил, что это действительно непростая ситуация, которая требует постоянного внимания.
Продажа колбасных изделий - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 08:00
Дороже Москвы: что происходит с ценами в России
 
РоссияПолитикаЭкономикаПродуктыВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЦеныВиктория Абрамченко
 
 
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