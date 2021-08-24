12:47 24.08.2021 (обновлено: 12:58 24.08.2021)
Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: правительство контролирует ситуацию с ценами на продовольствие
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции, также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги.
"Правительство действительно контролирует ситуацию с ценами. На этот счет есть прямое поручение президента. Вы знаете, об этом сам Путин говорил. Цены растут по двум причинам: из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, и из-за различных внутренних проблем. И тем, и другим правительство занимается", – сказал Песков, отвечая на вопрос о контроле цен на различные продукты.
Также он добавил, что это действительно непростая ситуация, которая требует постоянного внимания.
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