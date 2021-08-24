https://ria.ru/20210824/tseny-1746965648.html
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозкe продуктов
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозкe продуктов - РИА Новости, 24.08.2021
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозкe продуктов
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:06
2021-08-24T08:06
2021-08-24T08:06
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства.Вице-премьер провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции. На совещании также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. "Как отмечено в ходе совещания, ФАС России работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи", - говорится в сообщении."В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", - добавляет пресс-служба вице-премьера.В сообщении указывается, что средние потребительские цены на огурцы и томаты показывают снижение на 38,5% и 44,5% соответственно, на картофель снижение превысило 12%, на репчатый лук оно составило около 7%. Вице-премьер отметила, что цены на продукты постепенно снижаются, что связано, в том числе, с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая.Другой фактор, по ее словам - "оперативные меры поддержки и действия по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов". По предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составит 7 миллионов тонн, что на 3% выше показателя прошлого года.В свою очередь производство картофеля планируется увеличить на 5%. "Как сообщила Виктория Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая. Вице-премьер поручила Минсельхозу России организовать соответствующую работу по эффективному планированию производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210726/mintay-1742858841.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), виктория абрамченко, россия
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозкe продуктов
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила изучить ситуацию с ценами автоперевозок продуктов питания
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
поручила Минтрансу, Минпромторгу
и Минсельхозу
изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства.
Вице-премьер провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции. На совещании также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. "Как отмечено в ходе совещания, ФАС России
работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи", - говорится в сообщении.
"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", - добавляет пресс-служба вице-премьера.
В сообщении указывается, что средние потребительские цены на огурцы и томаты показывают снижение на 38,5% и 44,5% соответственно, на картофель снижение превысило 12%, на репчатый лук оно составило около 7%. Вице-премьер отметила, что цены на продукты постепенно снижаются, что связано, в том числе, с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая.
Другой фактор, по ее словам - "оперативные меры поддержки и действия по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов". По предварительным данным, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составит 7 миллионов тонн, что на 3% выше показателя прошлого года.
В свою очередь производство картофеля планируется увеличить на 5%. "Как сообщила Виктория Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая. Вице-премьер поручила Минсельхозу России организовать соответствующую работу по эффективному планированию производства", - говорится в сообщении.