https://ria.ru/20210824/tsentr-1747000972.html

Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства

Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства - РИА Новости, 24.08.2021

Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в Благовещенске открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, здесь учителя школ,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:21

2021-08-24T12:21

2021-08-24T12:21

амурская область

общество

зея (город)

белогорск

амурская область

василий орлов (губернатор)

валентина калита

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в Благовещенске открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, здесь учителя школ, педагоги профобразования, воспитатели детских садов, руководители учебных заведений смогут пройти независимое тестирование и определить недостающие для дальнейшей работы навыки.Как отметил Орлов, в Приамурье третий год реализуется нацпроект "Образование", создаётся современная образовательная среда."Но мы понимаем, что качество образования школьников напрямую зависит от качества работы педагогов. Современный учитель должен уметь выстраивать индивидуальные образовательные маршруты детей, использовать растущий потенциал цифровых технологий, применять передовые педагогические практики. В связи с этим задача нового центра – помочь учителям выявить свои сильные стороны и профессиональные пробелы, выстроить индивидуальные маршруты для формирования необходимых компетенций", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас в Приамурье около 8 тысяч педагогов, средний возраст специалиста – 47 лет. Как отметила министр образования и науки региона Светлана Яковлева, в новом Центре в том числе есть возможность привлекать к работе очно и дистанционно ведущих экспертов с Запада России.Первые курсы на базе Центра уже начались. В течение четырех дней научные сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова проведут для 70 представителей управленческих команд и школьных коллективов из городов Зея и Белогорск лекции и практикумы на тему "Проектный менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития образования".Правительство Приамурья добавляет, что Центры непрерывного повышения педагогического мастерства во всех регионах России будут объединены в единую федеральную структуру, где педагоги смогут дистанционно, в зависимости от своих образовательных потребностей, повышать уровень профессионализма.Общая площадь центра – 350 "квадратов". Здесь обустроены лекторий, медиатека, коворкинг-пространство, кабинеты тьюторинга, студия видеозаписи, многофункциональная аудитория и другие зоны. Ежегодно здесь смогут обучаться до 10% от общего числа учителей Приамурья."Центр создан при Амурском областном институте развития образования (АмИРО). Нужно отметить, что курсы повышения квалификации и курсы переподготовки, проводимые АмИРО, будут не дублировать работу нового центра, а дополнять. Если в институте на протяжении уже 70 лет ведутся групповые курсы повышения квалификации и переподготовки, то новый центр – это место, где педагог может в индивидуальном порядке проработать свою траекторию профессионального развития. Такого у нас раньше не было", – подчеркнула ректор института развития образования Амурской области Валентина Калита.Новый Центр заработал в Амурской области в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", при поддержке правительства Амурской области. На его создание направлено 11 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210823/remont-1746830091.html

https://ria.ru/20210820/portfel-1746520224.html

https://ria.ru/20210819/priamure-1746337750.html

зея (город)

белогорск

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зея (город), белогорск, амурская область, василий орлов (губернатор), валентина калита, россия