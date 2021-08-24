Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210824/tsentr-1747000972.html
Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства
Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства - РИА Новости, 24.08.2021
Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в Благовещенске открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, здесь учителя школ,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:21
2021-08-24T12:21
амурская область
общество
зея (город)
белогорск
амурская область
василий орлов (губернатор)
валентина калита
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1920x0_80_0_0_087c0080baf64906cfa280d699ad2252.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в Благовещенске открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, здесь учителя школ, педагоги профобразования, воспитатели детских садов, руководители учебных заведений смогут пройти независимое тестирование и определить недостающие для дальнейшей работы навыки.Как отметил Орлов, в Приамурье третий год реализуется нацпроект "Образование", создаётся современная образовательная среда."Но мы понимаем, что качество образования школьников напрямую зависит от качества работы педагогов. Современный учитель должен уметь выстраивать индивидуальные образовательные маршруты детей, использовать растущий потенциал цифровых технологий, применять передовые педагогические практики. В связи с этим задача нового центра – помочь учителям выявить свои сильные стороны и профессиональные пробелы, выстроить индивидуальные маршруты для формирования необходимых компетенций", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас в Приамурье около 8 тысяч педагогов, средний возраст специалиста – 47 лет. Как отметила министр образования и науки региона Светлана Яковлева, в новом Центре в том числе есть возможность привлекать к работе очно и дистанционно ведущих экспертов с Запада России.Первые курсы на базе Центра уже начались. В течение четырех дней научные сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова проведут для 70 представителей управленческих команд и школьных коллективов из городов Зея и Белогорск лекции и практикумы на тему "Проектный менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития образования".Правительство Приамурья добавляет, что Центры непрерывного повышения педагогического мастерства во всех регионах России будут объединены в единую федеральную структуру, где педагоги смогут дистанционно, в зависимости от своих образовательных потребностей, повышать уровень профессионализма.Общая площадь центра – 350 "квадратов". Здесь обустроены лекторий, медиатека, коворкинг-пространство, кабинеты тьюторинга, студия видеозаписи, многофункциональная аудитория и другие зоны. Ежегодно здесь смогут обучаться до 10% от общего числа учителей Приамурья."Центр создан при Амурском областном институте развития образования (АмИРО). Нужно отметить, что курсы повышения квалификации и курсы переподготовки, проводимые АмИРО, будут не дублировать работу нового центра, а дополнять. Если в институте на протяжении уже 70 лет ведутся групповые курсы повышения квалификации и переподготовки, то новый центр – это место, где педагог может в индивидуальном порядке проработать свою траекторию профессионального развития. Такого у нас раньше не было", – подчеркнула ректор института развития образования Амурской области Валентина Калита.Новый Центр заработал в Амурской области в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", при поддержке правительства Амурской области. На его создание направлено 11 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210823/remont-1746830091.html
https://ria.ru/20210820/portfel-1746520224.html
https://ria.ru/20210819/priamure-1746337750.html
зея (город)
белогорск
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_95:0:2107:1509_1920x0_80_0_0_43ac02744178cc9b1ffb6e4e077a309a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, зея (город), белогорск, амурская область, василий орлов (губернатор), валентина калита, россия
12:21 24.08.2021
 
Глава Приамурья рассказал о Центре повышения педагогического мастерства

Глава Приамурья Орлов рассказал о новом Центре повышения педагогического мастерства

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в Благовещенске открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, здесь учителя школ, педагоги профобразования, воспитатели детских садов, руководители учебных заведений смогут пройти независимое тестирование и определить недостающие для дальнейшей работы навыки.
Как отметил Орлов, в Приамурье третий год реализуется нацпроект "Образование", создаётся современная образовательная среда.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Вчера, 11:30Амурская область
ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года
"Но мы понимаем, что качество образования школьников напрямую зависит от качества работы педагогов. Современный учитель должен уметь выстраивать индивидуальные образовательные маршруты детей, использовать растущий потенциал цифровых технологий, применять передовые педагогические практики. В связи с этим задача нового центра – помочь учителям выявить свои сильные стороны и профессиональные пробелы, выстроить индивидуальные маршруты для формирования необходимых компетенций", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас в Приамурье около 8 тысяч педагогов, средний возраст специалиста – 47 лет. Как отметила министр образования и науки региона Светлана Яковлева, в новом Центре в том числе есть возможность привлекать к работе очно и дистанционно ведущих экспертов с Запада России.
Первые курсы на базе Центра уже начались. В течение четырех дней научные сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова проведут для 70 представителей управленческих команд и школьных коллективов из городов Зея и Белогорск лекции и практикумы на тему "Проектный менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития образования".
Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 12:24Амурская область
В Приамурье первоклассники получат "губернаторский портфель"
Правительство Приамурья добавляет, что Центры непрерывного повышения педагогического мастерства во всех регионах России будут объединены в единую федеральную структуру, где педагоги смогут дистанционно, в зависимости от своих образовательных потребностей, повышать уровень профессионализма.
Общая площадь центра – 350 "квадратов". Здесь обустроены лекторий, медиатека, коворкинг-пространство, кабинеты тьюторинга, студия видеозаписи, многофункциональная аудитория и другие зоны. Ежегодно здесь смогут обучаться до 10% от общего числа учителей Приамурья.
"Центр создан при Амурском областном институте развития образования (АмИРО). Нужно отметить, что курсы повышения квалификации и курсы переподготовки, проводимые АмИРО, будут не дублировать работу нового центра, а дополнять. Если в институте на протяжении уже 70 лет ведутся групповые курсы повышения квалификации и переподготовки, то новый центр – это место, где педагог может в индивидуальном порядке проработать свою траекторию профессионального развития. Такого у нас раньше не было", – подчеркнула ректор института развития образования Амурской области Валентина Калита.
Новый Центр заработал в Амурской области в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", при поддержке правительства Амурской области. На его создание направлено 11 миллионов рублей.
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 12:32Амурская область
В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей
 
Амурская областьОбществоЗея (город)БелогорскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Валентина КалитаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
Лента новостейМолния