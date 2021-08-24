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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210824/tibet-1747016652.html
Путь процветания: Тибет 70 лет спустя
Путь процветания: Тибет 70 лет спустя - РИА Новости, 24.08.2021
Путь процветания: Тибет 70 лет спустя
Тибет – один из самых быстроразвивающихся регионов Китая, жизнь местных жителей улучшается с каждым годом, появляются новые инфраструктурные объекты, программы... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:29
2021-08-24T13:29
россия-китай: главное
в мире
китай
си цзиньпин
тибет
ван ян
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МОСКВА, 24 авг – Проект "Россия-Китай: Главное". Тибет – один из самых быстроразвивающихся регионов Китая, жизнь местных жителей улучшается с каждым годом, появляются новые инфраструктурные объекты, программы по образованию и борьбе с бедностью. Так было не всегда, когда-то эти высокогорные места были труднодоступными и отсталыми. Однако, за 70 лет после мирного освобождения Тибета жизнь в нем кардинально изменилась. Как Тибетский автономный район Китая отмечает очередной юбилей – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Семь декад развитияЯркие ленты, традиционные одежды и звук барабанов, рядом развеваются красные флаги Китайской Народной Республики. Тысячи человек – местные жители, студенты, военные и госслужащие, а также панчен-лама 11-й Эртни Чоэлки-Кялбо собрались на площади возле дворца Потала в Лхасе, чтобы отметить 70-летие освобождения Тибета. В 1951 году регион вошел в состав КНР, начался новый этап развития.На самом празднике правительственную делегацию возглавил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян, отметивший, что освобождение Тибета стало эпохальной победой. "Тогда Тибет вступил на путь движения от тьмы к яркости, от отсталости к прогрессу, от бедности к процветанию, от автократии к демократии", – указал он в поздравительной речи. ВВП региона в 1951 году составлял 130 миллионов юаней, добавил Ван Ян, а в 2020-м – уже 190 миллиардов юаней.Путь к освобождениюКогда в 1951 году войска Народно-освободительной армии Китая вошли в Тибет, он был отсталым феодальным регионом, указывают китайские историки. Однако после Второй мировой войны мир пошел по новому пути развития и модернизации. В Тибете ее основы заложило подписанное 23 мая 1951 года Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным тибетским правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета.До вхождения в состав КНР Лхаса была единственным городом региона с общей городской площадью в 10 квадратных километров и населением более 10 тысяч человек. "В 1950-х годах городское население региона составляло менее 70 тысяч человек, а его города и уровень инфраструктуры в них были очень отсталыми", — указывала замглавы местного министерства жилья, городского и сельского строительства Цзян Юэся. С 1950-х годов в Тибете началось строительство городов и дорог. После начала политики реформ и открытости в 1978 году инфраструктура, в том числе, дренажные системы и общественные объекты региона, постоянно модернизировалась.Все это, как подчеркивал Си Цзиньпин, не было бы возможно без Коммунистической партии Китая.К стабильности и прогрессуПосле 18-го съезда КПК, состоявшегося в 2012 году, стабильность, развитие, экологический прогресс и консолидация приграничных территорий стали четырьмя основными направлениями работы в Тибете. В регионе активно развивают инфраструктуру: строится железная дорога Цинхай-Тибет, Лхаса-Ньингчи, несколько гидроэлектростанций. Более того, здесь успешно осваивают отрасли, наиболее соответствующие естественным условиям, – туризм и сельское хозяйство.Из-за нестабильных отношений с Индией Китай сделал ставку на усиление приграничных территорий в развитии Тибета, и за последние годы такая политика принесла плоды. С 2017 года власти переселяют тибетцев, живущих в особо суровых условиях, в близлежащие приграничные районы и благоустраивают новые поселения.Жителям приграничных районов выделяют субсидии: 21 приграничному округу Тибета выделяют дотации правительственные ведомства. Местные жители также ежегодно получают около 10 тысяч юаней пособия на охрану лесов и патрулирование границы. В то же время, расходы на жизнь обычных сельских жителей составляют всего несколько сотен юаней в месяц. По данным агентства Синьхуа, к концу 2019 года в регионе впервые в истории не было зарегистрировано ни одного человека, живущего за чертой бедности. Средний годовой располагаемый доход на душу населения у тех, кто избавился от нищеты в Тибете, превышает 10 тысяч юаней (1,5 тысячи долларов).
https://ria.ru/20210521/kniga-1733262506.html
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в мире, китай, си цзиньпин, тибет, ван ян
13:29 24.08.2021
 

Путь процветания: Тибет 70 лет спустя

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМестные жители на пешеходной улице Баркхор в центре города Лхаса в Тибете
Местные жители на пешеходной улице Баркхор в центре города Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 24 авг – Проект "Россия-Китай: Главное". Тибет – один из самых быстроразвивающихся регионов Китая, жизнь местных жителей улучшается с каждым годом, появляются новые инфраструктурные объекты, программы по образованию и борьбе с бедностью. Так было не всегда, когда-то эти высокогорные места были труднодоступными и отсталыми. Однако, за 70 лет после мирного освобождения Тибета жизнь в нем кардинально изменилась. Как Тибетский автономный район Китая отмечает очередной юбилей – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Семь декад развития

© REUTERS / CnsphotoПредседатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян в аэропорту Лхаса в Тибете
Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян в аэропорту Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Cnsphoto
Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян в аэропорту Лхаса в Тибете
Яркие ленты, традиционные одежды и звук барабанов, рядом развеваются красные флаги Китайской Народной Республики. Тысячи человек – местные жители, студенты, военные и госслужащие, а также панчен-лама 11-й Эртни Чоэлки-Кялбо собрались на площади возле дворца Потала в Лхасе, чтобы отметить 70-летие освобождения Тибета. В 1951 году регион вошел в состав КНР, начался новый этап развития.
"За последние семь десятилетий Тибет реализовал всестороннее социально-экономическое развитие, условия жизни людей значительно улучшились, и города, и деревни теперь выглядят совершенно иначе", – заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Незадолго до юбилея он посетил Тибетский автономный регион. Глава государства добавил, что многое еще предстоит сделать для дальнейшего улучшения жизни местного населения.
На самом празднике правительственную делегацию возглавил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян, отметивший, что освобождение Тибета стало эпохальной победой. "Тогда Тибет вступил на путь движения от тьмы к яркости, от отсталости к прогрессу, от бедности к процветанию, от автократии к демократии", – указал он в поздравительной речи. ВВП региона в 1951 году составлял 130 миллионов юаней, добавил Ван Ян, а в 2020-м – уже 190 миллиардов юаней.
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В Китае опубликована Белая книга о Тибете
Путь к освобождению
Когда в 1951 году войска Народно-освободительной армии Китая вошли в Тибет, он был отсталым феодальным регионом, указывают китайские историки. Однако после Второй мировой войны мир пошел по новому пути развития и модернизации. В Тибете ее основы заложило подписанное 23 мая 1951 года Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным тибетским правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета.
До вхождения в состав КНР Лхаса была единственным городом региона с общей городской площадью в 10 квадратных километров и населением более 10 тысяч человек. "В 1950-х годах городское население региона составляло менее 70 тысяч человек, а его города и уровень инфраструктуры в них были очень отсталыми", — указывала замглавы местного министерства жилья, городского и сельского строительства Цзян Юэся. С 1950-х годов в Тибете началось строительство городов и дорог. После начала политики реформ и открытости в 1978 году инфраструктура, в том числе, дренажные системы и общественные объекты региона, постоянно модернизировалась.
Ледник Карола в Тибете - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Все это, как подчеркивал Си Цзиньпин, не было бы возможно без Коммунистической партии Китая.
К стабильности и прогрессу
После 18-го съезда КПК, состоявшегося в 2012 году, стабильность, развитие, экологический прогресс и консолидация приграничных территорий стали четырьмя основными направлениями работы в Тибете. В регионе активно развивают инфраструктуру: строится железная дорога Цинхай-Тибет, Лхаса-Ньингчи, несколько гидроэлектростанций. Более того, здесь успешно осваивают отрасли, наиболее соответствующие естественным условиям, – туризм и сельское хозяйство.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкДевушка возле дворца Потала в городе Лхаса в Тибете
Девушка возле дворца Потала в городе Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Девушка возле дворца Потала в городе Лхаса в Тибете
Из-за нестабильных отношений с Индией Китай сделал ставку на усиление приграничных территорий в развитии Тибета, и за последние годы такая политика принесла плоды. С 2017 года власти переселяют тибетцев, живущих в особо суровых условиях, в близлежащие приграничные районы и благоустраивают новые поселения.
Жителям приграничных районов выделяют субсидии: 21 приграничному округу Тибета выделяют дотации правительственные ведомства. Местные жители также ежегодно получают около 10 тысяч юаней пособия на охрану лесов и патрулирование границы. В то же время, расходы на жизнь обычных сельских жителей составляют всего несколько сотен юаней в месяц. По данным агентства Синьхуа, к концу 2019 года в регионе впервые в истории не было зарегистрировано ни одного человека, живущего за чертой бедности. Средний годовой располагаемый доход на душу населения у тех, кто избавился от нищеты в Тибете, превышает 10 тысяч юаней (1,5 тысячи долларов).
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:01Россия-Китай: Главное
Китай за 70 лет инвестировал в Тибет 1,63 трлн юаней
 
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