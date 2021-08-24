https://ria.ru/20210824/teatr-1746980715.html

Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон

Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон - РИА Новости, 24.08.2021

Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о планах учреждения на предстоящий сезон после кадровых изменений: состоятся... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:37

2021-08-24T10:37

2021-08-24T10:57

культура

олег меньшиков

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

новости культуры

театр

александр цыпкин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о планах учреждения на предстоящий сезон после кадровых изменений: состоятся премьеры по произведениям Николая Лескова, Уильяма Шекспира и Александра Цыпкина, сообщается на странице театра в Facebook.Как информирует театр, в понедельник Меньшиков на презентации театрального меню рассказал о планах на 96-й сезон.Ряд премьер запланирован и на Новой сцене Ермоловского театра: Владимир Киммельман готовит премьеру спектакля "Антигона" по пьесе Жана Ануя, а Роман Лыков поставит пьесу "Сузуки" Алексея Шипенко.Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Меньшиков покинул пост директора и сейчас является худруком. В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.

https://ria.ru/20210823/teatr-1746917877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры, театр, александр цыпкин