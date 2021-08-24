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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210824/teatr-1746980715.html
Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон
Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон - РИА Новости, 24.08.2021
Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон
Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о планах учреждения на предстоящий сезон после кадровых изменений: состоятся... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:37
2021-08-24T10:57
культура
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
новости культуры
театр
александр цыпкин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о планах учреждения на предстоящий сезон после кадровых изменений: состоятся премьеры по произведениям Николая Лескова, Уильяма Шекспира и Александра Цыпкина, сообщается на странице театра в Facebook.Как информирует театр, в понедельник Меньшиков на презентации театрального меню рассказал о планах на 96-й сезон.Ряд премьер запланирован и на Новой сцене Ермоловского театра: Владимир Киммельман готовит премьеру спектакля "Антигона" по пьесе Жана Ануя, а Роман Лыков поставит пьесу "Сузуки" Алексея Шипенко.Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Меньшиков покинул пост директора и сейчас является худруком. В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.
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олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры, театр, александр цыпкин
10:37 24.08.2021 (обновлено: 10:57 24.08.2021)
 
Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон

Меньшиков представил планы Театра Ермоловой на новый сезон после кадровых изменений

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на пресс-конференции, посвящённой открытию театрального сезона.
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на пресс-конференции, посвящённой открытию театрального сезона. - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о планах учреждения на предстоящий сезон после кадровых изменений: состоятся премьеры по произведениям Николая Лескова, Уильяма Шекспира и Александра Цыпкина, сообщается на странице театра в Facebook.
Как информирует театр, в понедельник Меньшиков на презентации театрального меню рассказал о планах на 96-й сезон.
"На Основной сцене состоятся три премьеры. Данил Чащин откроет сезон спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда" по произведению Н. Лескова. В ноябре Олег Долин представит постановку пьесы У. Шекспира "Двенадцатая ночь, или что угодно", а в январе Талгат Баталов выпустит спектакль по сатирической прозе Александра Цыпкина "Идеальный Че", - говорится в сообщении театра.
Ряд премьер запланирован и на Новой сцене Ермоловского театра: Владимир Киммельман готовит премьеру спектакля "Антигона" по пьесе Жана Ануя, а Роман Лыков поставит пьесу "Сузуки" Алексея Шипенко.
Ранее СМИ написали, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре проинформировали, что три месяца назад Меньшиков покинул пост директора и сейчас является худруком.
В понедельник прошла пресс-конференция уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проверок в театре. В ответ в учреждении заявили, что проверки не выявили нарушений, готовятся исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука.
Выставка театра Ермоловой в ГУМ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок
 
КультураОлег МеньшиковМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойНовости культурыТеатрАлександр Цыпкин
 
 
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