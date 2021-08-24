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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/taliby-1747119992.html
Глава политофиса "Талибана"* встретился с представителем МИД Катара
Глава политофиса "Талибана"* встретился с представителем МИД Катара - РИА Новости, 24.08.2021
Глава политофиса "Талибана"* встретился с представителем МИД Катара
Глава политического офиса "Талибана"* мулла Барадар Ахунд в Кабуле провел встречу со специальным представителем МИД Катара Мутлаком аль-Кахтани, обсудил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:33
2021-08-24T23:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
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катар
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афганистан
хамид карзай
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава политического офиса "Талибана"* мулла Барадар Ахунд в Кабуле провел встречу со специальным представителем МИД Катара Мутлаком аль-Кахтани, обсудил ситуацию в Афганистане."Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения и положение дел в Афганистане. Исламский эмират выразил благодарность эмиру Катара и министерству иностранных дел за их усилия и помощь в урегулировании проблемы страны", - заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим в Twitter.Он добавил, что представитель движения выразил надежду, что Катар продолжит оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.В свою очередь, глава Высшего совета по нацпримирению Абдалла Абдалла также заявил, что провел встречу с представителем МИД Катара."Вместе с Хамидом Карзаем (бывший президент Афганистана) провели дружественную встречу с Мутлаком аль-Кахтани, специальным представителем МИД Катар. Мы обменялись мнениями о стабильности и инклюзивном правительстве в Афганистане. Благодарим Катар за их усилия по достижению мира", - говорится в заявлении Абдаллы, опубликованном в Twitter.Ранее МИД Катара заявлял, что в Дохе состоялась встреча главы катарского внешнеполитического ведомства Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани с делегацией движения "Талибан"* во главе главным переговорщиком движения муллой Барадаром Ахундом. Во время встречи обсуждалась работа над всеобъемлющим политическим урегулированием и мирной передачей власти при сохранении достижений афганского народа.Телеканал Tolo News со ссылкой на высокопоставленного члена "Талибана"* накануне сообщил, что талибы проводят переговоры в Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими партиями.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html
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в мире, twitter, талибан, катар, доха, афганистан, хамид карзай, мид катара, цены на нефть
23:33 24.08.2021 (обновлено: 23:34 24.08.2021)
 
Глава политофиса "Талибана"* встретился с представителем МИД Катара

Глава политофиса "Талибана"* мулла Ахунд встретился со спецпредставителем МИД Катара в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава политического офиса "Талибана"* мулла Барадар Ахунд в Кабуле провел встречу со специальным представителем МИД Катара Мутлаком аль-Кахтани, обсудил ситуацию в Афганистане.
"Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения и положение дел в Афганистане. Исламский эмират выразил благодарность эмиру Катара и министерству иностранных дел за их усилия и помощь в урегулировании проблемы страны", - заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим в Twitter.
Он добавил, что представитель движения выразил надежду, что Катар продолжит оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.
В свою очередь, глава Высшего совета по нацпримирению Абдалла Абдалла также заявил, что провел встречу с представителем МИД Катара.
"Вместе с Хамидом Карзаем (бывший президент Афганистана) провели дружественную встречу с Мутлаком аль-Кахтани, специальным представителем МИД Катар. Мы обменялись мнениями о стабильности и инклюзивном правительстве в Афганистане. Благодарим Катар за их усилия по достижению мира", - говорится в заявлении Абдаллы, опубликованном в Twitter.
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Телеканал Tolo News со ссылкой на высокопоставленного члена "Талибана"* накануне сообщил, что талибы проводят переговоры в Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими партиями.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
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