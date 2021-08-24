https://ria.ru/20210824/sozinov-1746977308.html

Павел Созинов: незаметных целей для систем ПВО "Алмаз-Антея" сегодня нет

Павел Созинов: незаметных целей для систем ПВО "Алмаз-Антея" сегодня нет - РИА Новости, 24.08.2021

Павел Созинов: незаметных целей для систем ПВО "Алмаз-Антея" сегодня нет

Наращивание боевых возможностей в воздушно-космической сфере – одна из главных тенденций развития современных вооруженных сил. В частности, на Западе... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:00

2021-08-24T12:00

2021-08-24T12:00

безопасность

технологии

интервью

сша

южная корея

концерн пво "алмаз-антей"

f-15se

f-35

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Наращивание боевых возможностей в воздушно-космической сфере – одна из главных тенденций развития современных вооруженных сил. В частности, на Западе разрабатывают так называемые многодоменные операции, в которых существенная роль отводится массированному воздушному удару, в том числе гиперзвуковыми средствами. Генеральный конструктор – заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о последних достижениях компании в области создания современных зенитных ракетных систем, об их способности бороться с разрабатываемыми в США гиперзвуковыми средствами, новых зенитных ракетах компании, а также о программах концерна в области беспилотной авиации.— Какими достоинствами обладает предлагаемый концерном на экспорт комплекс С-350Е "Витязь", и чем он отличается от разработанного ранее для Южной Кореи KM-SAM?— Экспортная версия "Витязя" обладает более высоким энергопотенциалом, типаж целей этой ЗРС расширен по сравнению с тем, что было на KM-SAM. "Витязь" работает в системе, сопрягается со всеми средствами ПВО, может получать информацию от других комплексов и систем, и в этом его достоинство. Более того, "Витязь" обладает большей канальностью, большей зоной поражения, обладает возможностью размещения антенного поста на вышке. Принципиальное отличие "Витязя" от всех других комплексов подобного класса – и у KM-SAM такое свойство тоже есть – это возможность быстрого обзора пространства и наведения ракет в круговой зоне. Комплексов средней дальности с такими характеристиками в мире нет, меньшей дальности – есть, но не средней.— Чем отличается экспортная версия "Витязя" от ЗРК "Викинг"?— Во-первых, в этих комплексах используются совершенно разные ракеты. Во-вторых, "Викинг" – это комплекс ПВО сухопутных войск, его основное отличие – высокая мобильность. "Викинг" должен обеспечивать свое перемещение в динамике движения войск, прикрывать колонны войск в движении, следовать вместе с ними, совершать длительные марши. При этом он должен быстро разворачиваться, быть готовым к боевой работе за минимальное время. В составе комплекса есть огневая установка, которая может, не выключая аппаратуры радиолокационной станции, при появлении опасности с коротких остановок осуществлять пуск зенитных ракет. Каждая самоходная огневая установка "Викинга" может работать как в составе комплекса, так и автономно. Конкуренты в данном классе комплексов подобного предложить не могут."Витязь" же – это комплекс для постоянного боевого дежурства, он предназначен для обороны стационарных объектов. Например, для прикрытия административно-промышленных центров. В этой связи у "Витязя" более комфортные условия для длительного несения службы экипажем. Размеры боевых отделений, эргономические характеристики органов управления "Витязя" ориентированы на объектовую специфику и поэтому выигрывают в сравнении с аналогичными параметрами "Викинга". Но сравнивать их друг с другом в принципе некорректно, каждый из комплексов создавался под свои задачи.— Разница в типе целей у этих комплексов есть?— Принципиальных различий по типажу целей у этих комплексов нет; и "Витязь", и "Викинг" могут сбивать любые аэродинамические цели, а также некоторые типы баллистических целей.— На С-350Е "Витязь" и "Викинг" уже есть экспортные контракты?— Ожидаются в ближайшей перспективе.— Что изменилось в ЗРС "Антей-4000" по сравнению с "Антей-2500"?— На "Антей-4000" проведена достаточно глубокая модернизация — изменены принципы обработки информации, введена цифровая обработка, повышен уровень автоматизации рабочих процессов. Но главное отличие – в "Антей-4000" более полно реализованы возможности зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М83МЭ и 9М82МДЭ. Дальность поражения аэродинамических целей ракетой 9М83МЭ увеличена до 150 километров, а 9М82МДЭ – до 380 километров. Высота поражения аэродинамических целей выросла до 33 километров. Существенно расширились возможности поражения баллистических целей. Максимальная скорость поражаемых баллистических целей в "Антей-4000" увеличена до 4800 м/с. Дальность поражения оперативно-тактических ракет выросла в полтора раза, до 45 километров, а высота – до 27 километров. Технические характеристики ЗРС "Антей-4000" являются уникальными для сверхдальних систем ПВО и обеспечивают ей лидерство среди ближайших конкурентов.— А чем "Антей-4000" отличается от экспортного варианта С-400?— Система "Антей-4000" выполняет аналогичные системе С-400 "Триумф" задачи, с учетом того, что "Антей-2500" и "Антей-4000" – это, как и "Викинг", войсковые системы. Мобильные, на гусеничном шасси, что обеспечивает им существенно более высокие возможности по проходимости в условиях снега и бездорожья по сравнению с колесной базой.— Ранее С-400 не раз называлась хитом российских продаж в области экспорта российской продукции военного назначения. Чем, по-вашему, обуславливается такой большой интерес иностранных заказчиков к этой системе?— Система С-400 получила кардинальные преимущества с введением в ее состав дальней ракеты с АРГСН, которая обеспечивает возможность стрельбы по загоризонтным целям. Если цель поднялась над горизонтом, мы ее засекли и пустили ракету, а потом вдруг цель нырнула обратно за горизонт, это ее уже не спасет. Ракеты с активными головками самонаведения позволяют обеспечить наведение на цель даже при уходе за радиогоризонт относительно локатора наведения, что повышает эффективность и устойчивость работы всей системы. В составе типоряда С-400 "Триумф", как и в "Антей-4000", используются несколько типов ракет, применение которых зависит от дальности и высоты цели.— Чем "Викинг" отличается от предыдущих систем линейки "Бук", например, М2Э?— Новый комплекс отличается прежде всего расширенной зоной поражения и огневой производительностью. Например, на экспортной системе "Бук-М2Э" каждая стрельбовая станция обеспечивала обстрел четырех целей, на "Викинге" это уже шесть целей. Кроме того, на "Викинге" применяется новая, высокоинтеллектуальная ракета. Она оснащена инерциальной системой управления с новейшим программным обеспечением, которое позволяет расширить типаж целей.На "Викинге" мы расширили возимый боезапас в полтора раза: на огневой установке теперь шесть ракет вместо четырех. На пусковой установке в комплексах предыдущей серии было восемь ракет: четыре "горячих" и четыре в запасе. Сейчас же пусковая установка обеспечивает готовность к пуску 12 ракет. Ну и, соответственно, усовершенствованы программное обеспечение, режимы работы, увеличен потенциал локаторов.— На Западе, и, в первую очередь, в США, очень много внимания уделяется технологиям снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов или так называемым технологиям "стелс". Насколько они мешают сегодня вашим разработкам, поставляемым за рубеж?— Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом ее исполнении, будь то "стелс"-самолеты или обычные, типа F-15, F-16, все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них. Несмотря на некоторое снижение зон обнаружения F-22 и F-35, обеспечивается эффективная работа по ним радиолокаторов наших современных комплексов.— В чем тогда смысл этих "стелс"-технологий?— Смысл "стелс"-технологий в том, чтобы в условиях помех уменьшить зоны обнаружения этих самолетов и, соответственно, зоны их поражения. Снижение потенциальных зон поражения компенсируется повышением энергопотенциала и помехозащищенности наших современных комплексов. Повышение эффективности борьбы со "стелс"-целями обеспечивается также многопозиционным построением наших систем.— Трамп, будучи президентом США, сообщал о разработке "суперракет", имея в виду гиперзвуковые ракеты. Причем их скорость американской стороной заявлялась на уровне 17 скоростей звука. Могут ли их сбивать системы разработки и производства концерна, предлагаемые инозаказчикам?— Тут нужно понимать, что само увеличение скорости не несет существенных неприятных последствий. Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться. Одним словом, любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам.На самом деле, мы давно живем в "гиперзвуковой реальности". В частности, практически все баллистические ракеты, по которым мы работаем, имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты наших зенитных систем, к примеру, способны развить гиперзвуковые скорости, это тоже не новость. Заметных проблем для нас тема разработки за рубежом "супер-ракет" не создает. Мы знаем, куда в этой области развиваться.— Концерн разрабатывает беспилотник-перехватчик "Кречет". В чем особенности этого аппарата?— Это наша инициативная разработка, ведется за счет средств головной компании холдинга. Ее особенность – в нацеленности на борьбу с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Для этого "Кречет" оснащается ударным вооружением, и конкретно, в том варианте, который есть у нас сейчас, — это гладкоствольный карабин 12-го калибра. По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит "Кречету" полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее. Потом система управления обеспечивает выведение "Кречета" на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. То есть "Кречет" подлетает к дрону противника на ту дальность, которая обеспечивает эффективное поражение дробью, и производит выстрел. Все это выполняется в автоматическом режиме. Задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс. Главное достоинство метода "Кречета" в том, что цена решения задачи поражения — цена патрона 12-го калибра. Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки.— Какие испытания на сегодняшний день прошел "Кречет"?— Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями. Готового аппарата, который мы могли бы уже сегодня предложить заказчику, нет. Пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков. В планах у нас это дело есть. На сегодня мы уже отработали ряд моментов, которые вызывали вопросы. Например, стрельба из 12-го калибра, у которого довольно ощутимая для беспилотника-носителя отдача. Мы опасались, что это отрицательно скажется на управляемости "Кречета", но аппарат с этим нюансом хорошо справляется. Вторая сложная задача — это быстрое время выведения беспилотника на объект поражения и, собственно, поражение цели. Расстояния маленькие, решения нужно принимать быстро. Мы пошли по пути автоматизации этого процесса. В данном случае человек, как бы это обидно ни звучало, – самое ненадежное звено в системе управления оружием.— Какие цели для "Кречета" можно назвать типовыми?— Основной типаж целей для "Кречета" – это беспилотники массой до 30 килограммов. То есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами, потому что, как я уже отмечал, ракета стоит дорого, а эти мини- и микроаппараты стоят копейки. А ракеты, которые пришлось бы использовать на эти мелкие цели, впоследствии могут пригодиться для уничтожения своих типовых объектов. При этом надо подчеркнуть, что при дешевизне мини- и микроБПЛА ущерб от них может быть достаточно большой. Например, они могут передавать разведданные, с использованием которых потом будут наносить удары ракеты, или могут сами нести взрывные устройства. Бороться с ними надо, для этого и нужны подобные "Кречету" системы.— Планируете ли разрабатывать для поражения мини- и микробеспилотников зенитные ракеты малого размера, которые бы были также относительно недорогими?— Да, разработку таких ракет мы ведем, работы финансируются за счет средств концерна.— Насколько опасной целью для поставляемых за рубеж зенитных ракетных комплексов является нашумевший в свое время турецкий беспилотник "Байрактар"?— "Байрактар", вообще говоря, – типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно. Другое дело, что сам он тоже вооружен, и бороться с ним нужно средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника. То есть надо его своевременно увидеть, в чем никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить свое вооружение.— Концерном создан мишенный комплекс "Адъютант", который фактически представляет собой комплекс с беспилотными аппаратами. Планируете ли развивать собственную линию разведывательных или ударных беспилотников с прицелом на экспорт?— Скажу так, мы об этом думаем. Пока конкретных решений по этому поводу у нас нет. Такая ниша на международном рынке существует, мы понимаем, что тема ударных и разведывательных беспилотников крайне востребована на сегодняшний день, и с точки зрения бизнеса нам это интересно.

https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576035152.html

https://ria.ru/20210819/armiya-1746316369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/raketa-1746367682.html

https://ria.ru/20210824/raketa-1746960454.html

https://ria.ru/20210823/klaster-1746800772.html

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