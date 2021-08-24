https://ria.ru/20210824/shkola-1747114160.html

Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания

Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания - РИА Новости, 24.08.2021

Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости совершенствовать систему школьного питания, в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T21:50

2021-08-24T21:50

2021-08-24T21:50

общество

школа

питание

геннадий онищенко

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2369:1334_1920x0_80_0_0_a7941d87e6ef2b0eed23c258ab656d5b.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости совершенствовать систему школьного питания, в частности, провести замену теплового и холодильного оборудования в пищеблоках, внедрить индустриальное приготовление пищи без участия человека на основе использования современных технологий, а также заменить продажу товаров зарубежных брендов на продукцию отечественных производителей.Также, по мнению парламентария, необходимо заменить в российских школах продукцию ряда иностранных марок традиционными блюдами, которые базируются на многонациональной кухне России."Культура питания - это знания о необходимости питания в соответствии с теми требованиями физиологии, которые свойственны каждой возрастной группе. Работа с родителями, родительский контроль над школьным питанием, чтобы родители непосредственно участвовали в формировании школьного меню, контролем за качеством приготовления пищи", - отметил он.Кроме этого, Онищенко указал на необходимость разрабатывать специальные блюда детского питания на основании научных достижений в этой области и физиологических потребностях детского организма, который очень сильно отличается год от года.

https://ria.ru/20210824/deti-1747111972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, питание, геннадий онищенко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия