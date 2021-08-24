Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания
Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости совершенствовать систему школьного питания, в частности, провести замену теплового и холодильного оборудования в пищеблоках, внедрить индустриальное приготовление пищи без участия человека на основе использования современных технологий, а также заменить продажу товаров зарубежных брендов на продукцию отечественных производителей.
Модернизация пищеблоков - это установка нового теплового и холодильного оборудования. Необходимо внедрение в школьное питание, особенно в крупных мегаполисах, индустриального приготовления пищи без участия человека на основе использования современных технологий, которые позволят сохранить полезные и содержательные качества этой продукции.
Также, по мнению парламентария, необходимо заменить в российских школах продукцию ряда иностранных марок традиционными блюдами, которые базируются на многонациональной кухне России.
"Культура питания - это знания о необходимости питания в соответствии с теми требованиями физиологии, которые свойственны каждой возрастной группе. Работа с родителями, родительский контроль над школьным питанием, чтобы родители непосредственно участвовали в формировании школьного меню, контролем за качеством приготовления пищи", - отметил он.
Кроме этого, Онищенко указал на необходимость разрабатывать специальные блюда детского питания на основании научных достижений в этой области и физиологических потребностях детского организма, который очень сильно отличается год от года.