Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/shkola-1747114160.html
Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания
Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания - РИА Новости, 24.08.2021
Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости совершенствовать систему школьного питания, в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:50
2021-08-24T21:50
общество
школа
питание
геннадий онищенко
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2369:1334_1920x0_80_0_0_a7941d87e6ef2b0eed23c258ab656d5b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости совершенствовать систему школьного питания, в частности, провести замену теплового и холодильного оборудования в пищеблоках, внедрить индустриальное приготовление пищи без участия человека на основе использования современных технологий, а также заменить продажу товаров зарубежных брендов на продукцию отечественных производителей.Также, по мнению парламентария, необходимо заменить в российских школах продукцию ряда иностранных марок традиционными блюдами, которые базируются на многонациональной кухне России."Культура питания - это знания о необходимости питания в соответствии с теми требованиями физиологии, которые свойственны каждой возрастной группе. Работа с родителями, родительский контроль над школьным питанием, чтобы родители непосредственно участвовали в формировании школьного меню, контролем за качеством приготовления пищи", - отметил он.Кроме этого, Онищенко указал на необходимость разрабатывать специальные блюда детского питания на основании научных достижений в этой области и физиологических потребностях детского организма, который очень сильно отличается год от года.
https://ria.ru/20210824/deti-1747111972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_150:0:2255:1579_1920x0_80_0_0_471e7c6244009f9ab09b95ce9eb01369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, школа, питание, геннадий онищенко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия
21:50 24.08.2021
 
Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания

Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко предложил сформировать у школьников культуру питания

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости совершенствовать систему школьного питания, в частности, провести замену теплового и холодильного оборудования в пищеблоках, внедрить индустриальное приготовление пищи без участия человека на основе использования современных технологий, а также заменить продажу товаров зарубежных брендов на продукцию отечественных производителей.

Модернизация пищеблоков - это установка нового теплового и холодильного оборудования. Необходимо внедрение в школьное питание, особенно в крупных мегаполисах, индустриального приготовления пищи без участия человека на основе использования современных технологий, которые позволят сохранить полезные и содержательные качества этой продукции.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
экс-глава Роспотребнадзора
Также, по мнению парламентария, необходимо заменить в российских школах продукцию ряда иностранных марок традиционными блюдами, которые базируются на многонациональной кухне России.
"Культура питания - это знания о необходимости питания в соответствии с теми требованиями физиологии, которые свойственны каждой возрастной группе. Работа с родителями, родительский контроль над школьным питанием, чтобы родители непосредственно участвовали в формировании школьного меню, контролем за качеством приготовления пищи", - отметил он.
Кроме этого, Онищенко указал на необходимость разрабатывать специальные блюда детского питания на основании научных достижений в этой области и физиологических потребностях детского организма, который очень сильно отличается год от года.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
Вчера, 21:07
Росприроднадзор призвал участвовать в конкурсе "Экология - дело каждого"
 
ОбществоШколаПитаниеГеннадий ОнищенкоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния