https://ria.ru/20210824/shkola-1746960156.html

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе - РИА Новости, 24.08.2021

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе

Почти 30% российских семей планируют потратить на подготовку ребенка к началу учебного года 5-10 тысяч рублей, четверть семей - 10-20 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:18

2021-08-24T03:18

2021-08-24T09:09

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Почти 30% российских семей планируют потратить на подготовку ребенка к началу учебного года 5-10 тысяч рублей, четверть семей - 10-20 тысяч рублей, следует из результатов исследования образовательной компании MAXIMUM Education, имеющихся в распоряжении РИА Новости."28% родителей опрошенных школьников планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть опрошенных - 25% - потратят на подготовку к учебному году от 10 до 20 тысяч рублей. 15% родителей планируют потратить от 20 до 30 тысяч рублей, 14% - более 30 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей. Менее трех тысяч рублей потратят на подготовку ребенка к школе 8% опрошенных родителей", - говорится в исследовании.Почти 65% родителей считают самой "накладной" составляющей при подготовке к учебному году оплату дополнительного образования ребенка (репетиторы и курсы), покупку одежды выделили 27% опрошенных родителей, покупку техники - 6%, канцелярии (книги, тетради, учебники) - 3%.Кроме того, 92% родителей планируют для своего ребенка в будущем году дополнительное образование, 8% - не планируют. При этом почти треть опрошенных родителей - 31% - планируют тратить на дополнительное образование ребенка 5-10 тысяч рублей в месяц, 27% - 3-5 тысяч рублей, 14% - 1-3 тысячи рублей, 13% - 10-20 тысяч рублей, 7% - до тысячи рублей, а еще 8% родителей планируют тратить на дополнительное образование ребенка более 20 тысяч рублей в месяц.Исследование проводилось 14-23 августа среди школьников 5-11 классов, родителей школьников 5-11 классов. Опрошено более 1,5 тысячи человек со всей России, метод проведение - e-mail опрос.

https://ria.ru/20210820/shkola-1746496589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, россия, сн_образование, социальный навигатор