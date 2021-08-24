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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/samolet-1747021647.html
СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы - РИА Новости, 24.08.2021
СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
Украинский самолет, который якобы захватили в Афганистане, был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами за валюту, золото и драгоценные камни, сообщает во... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:57
2021-08-24T14:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
талибан
афганистан
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Украинский самолет, который якобы захватили в Афганистане, был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами за валюту, золото и драгоценные камни, сообщает во вторник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко опроверг информацию о захвате самолета и сообщил, что все лайнеры безопасно вернулись в страну.По данным издания, на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. "То есть, никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было", - говорится в сообщении.Кроме того, издание со ссылкой на источники сообщает, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупают себе места на борту за большие деньги, а эти "платежи идут мимо официальной кассы".Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое), которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
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в мире, украина, талибан, афганистан
13:57 24.08.2021 (обновлено: 14:02 24.08.2021)
 
СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы

Страна.ua: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили богатые афганцы

© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Musadeq Sadeq
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Украинский самолет, который якобы захватили в Афганистане, был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами за валюту, золото и драгоценные камни, сообщает во вторник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко опроверг информацию о захвате самолета и сообщил, что все лайнеры безопасно вернулись в страну.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
12:50Захват власти в Афганистане талибами
Пушков высмеял "потерю" украинского самолета в Афганистане
По данным издания, на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. "То есть, никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание со ссылкой на источники сообщает, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупают себе места на борту за большие деньги, а эти "платежи идут мимо официальной кассы".
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое), которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
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